En medio de los rumores, la productora de ‘Hoy’ dice: 'Hay días en los que quiero tirar la toalla'

Desde que Andrea Rodríguez se convirtió en productora de Hoy su trabajo ha estado bajo el escrutinio público. Tras la inesperada muerte de su hermana, Magda Rodríguez, quien ya había firmado un contrato para encabezar el matutino durante todo este 2021, los planes tuvieron que cambiar y fue Andrea quien se quedó al frente del programa. En medio del duelo que está enfrentando, en las últimas semanas, la productora ha tenido que lidiar también con las críticas a su trabajo y el rumor de que pronto podría dejar este puesto. Como pocas veces, Andrea quien reconoce no estar acostumbrada a que la atención se centre en ella, concedió una sincera entrevista a Mara Patricia Castañeda a quien le contó todos los detalles de cómo Hoy se quedó en sus manos y de cuánto tiempo más lo seguirá produciendo.

En primer lugar, Andrea quiso aclarar que no se quedó con Hoy porque era la hermana de Magda, más bien, ella se postuló para tomar su lugar: “A los dos días de que falleció Magda, a mí me manda a llamar Alejandro, y me dice: ‘¿Qué quieres hacer?’, si hubiera respondido lo que quería no estaría aquí, estaría en mi casa de campo descansando durante unos 6, 8 meses, pero la lógica de lo que Magda me hubiera dicho lo que tenía que contestar era, dame chance de hacer Hoy, si no puedo, conóceme como productora general”. Tras levantar la mano, Andrea recibió una respuesta de los ejecutivos que tiene muy presente: “La contestación fue: ‘No te voy a decir que te vas a quedar un día, una semana, un mes, un año, te vas a quedar el tiempo en que tú puedas hacerlo’. Entonces no es una cuestión que a mí me dejaron por pena, porque muchos así lo creen, porque al final de cuentas es una empresa muy importante y no van a dejar, por pena, a nadie”.

Sobre las críticas que ha recibido en las redes sociales y sobre el rating de la emisión, reveló: “Tenemos días buenos, tenemos días malos, hace unos días fue un mal día y te sacas de onda y dices: ‘¿Qué pasó?, si estoy buscando lo mejor para todos para la audiencia’, todo eso que Magda me enseñó durante tantos años. Hay mucha gente que dice: ‘Es que haces lo mismo que Magda’, pues sí, es mi escuela, ni modo que haga lo que hace un productor que no conozco, ella es mi escuela”. Continuó explicando por qué el formato mantuvo muchas secciones de la producción de su hermana: “Tú no vas a cambiar algo que está bien, si Hoy es un programa que a la audiencia le gusta como está, le gusta los conductores, ¿por qué lo vas a cambiar al 100%?, simplemente le vas dando matices de cosas nuevas que la audiencia misma te las va pidiendo”.

Sincera, Andrea reconoció que lidiar con las críticas, con el trabajo y con el duelo, ha sido un proceso muy difícil en el que, más que nunca, ha sacado fuerza de las lecciones que le enseñó Magda: “Hay días en los que quiero tirar la toalla, digo: ‘No, no puedo, ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi papá lo hubieran hecho’, vengo de una familia demasiado aguerrida como para tirar la toalla, no puedo darme por vencida, pase lo que pase, porque al final, cuánto va a durar lo que sea, no sabemos, ¿cuánto voy a ser la productora de Hoy?, ella tenía garantizado que iba a hacer la productora todo este año y ya no pudo por otro motivo, entonces, yo todos los días termino el programa y digo: ‘Hoy hice el mejor show’, por si mañana ya no lo hago, me voy a ir tranquila a mi casa”, dijo.

Magda, presente en cada instante

Atravesar el duelo en el mismo foro donde todos los días trabajaba con Magda Rodríguez no ha sido fácil; sin embargo, su recuerdo ha sido precisamente la que la mantiene en pie: “Todo lo que ella soñó, yo se lo voy a cumplir, porque simplemente cambió de plano, pero yo sí creo que ella está aquí conmigo y al final tenemos proyectos que escribimos juntas, que son realities y que poco a poco espero podamos llevar a cabo, como el caso de Chenchi, la perrita, la creó Magda hace tres años cuando llegamos a Hoy”, dijo. Por último, reconoció que, con la muerte de su hermana, de alguna manera su nombre quedó al descubierto y ahora ha tenido que lidiar con las críticas a las que se enfrentan las figuras públicas en redes: “Sí me ha costado trabajo, porque yo no estoy acostumbra a esto, así como Magda ya tenía la piel dura y ya estaba acostumbrada a que le dijeran cosas, yo estaba acostumbrada a que le dijeran a ella y no a mí. Sí me ha costado trabajo, sí los lee y me duelen”, dijo sincera.