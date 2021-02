Pati Chapoy revela que le ofrecieron ser diputada, ¿qué respondió?

Pati Chapoy se ha convertido en una de las figuras públicas más reconocidas en México, gracias a su constante trabajo de varios años como periodista de espectáculos. Por tal motivo, la titular del programa televisivo Ventaneando, -emisión que recientemente celebró 25 años al aire-, tampoco ha estado exenta de recibir algunas propuestas profesionales que distan de su actividad en la comunicación, como cuando alguien le ofreció incursionar en la política. De lo más sincera, Chapoy habló de esta invitación que le hicieron en 2020, así como de la reacción que tuvo en su momento, enteramente convencida de su respuesta.

Fue durante una reciente emisión de Ventaneando que Pati se refirió a este episodio, a propósito de la visita de Mónica Garza, Vicente Galvez y Carolina Rocha al estudio, quienes al presentar su programa titulado Campañeando, tocaron el tema de aquellas celebridades que hoy buscan algún tipo de puesto en la política. Al ser cuestionada sobre si ella en todos sus años de trayectoria había sido invitada a formar parte de las filas de algún partido, muy segura respondió: “Hace poco sí, no voy a decir quién, ni qué partido ni que persona. El año pasado, platicando con equis personaje (me dijo): ‘Oye, ¿no te gustaría ser diputada?’…”, reveló.

Durante la charla, Pati también habló de la reacción que tuvo ante tal propuesta, respondiendo con firmeza al desconocido personaje, que vio en ella a una figura con las posibilidades de ejercer una diputación. “Yo le dije: ‘Por supuesto que no’…”, aseguró, para luego reiterar su rechazo a este tipo de ofrecimientos. “Oye, es una vergüenza que te lo pidan…”, señaló Chapoy, quien de esta manera ha dejado claro a su público televidente que más allá del espectáculo, jamás será vista como militante de un partido político o desempeñando un cargo que implique involucrarse en este círculo.

Sin ahondar en más detalles de aquella invitación, Pati reiteró su rechazo por aquellos famosos que hoy pretenden disputar algún cargo político. “Es una burla…”, aseguró la periodista, quien prefirió no ahondar en detalles y pasar la página de esa situación que ha acaparado la atención de muchos. Eso sí, lamentó que este tipo de personajes cuenten con el apoyo de algunos ciudadanos. “Qué brutos los que votan por ellos…”, dijo sin más rodeos, tan directa como suele ser siempre que ha sido necesario fijar una postura con respecto a alguna situación.

Un gran momento para Pati Chapoy

Por ahora, Pati tiene muy claro el rumbo que desea seguir, pues si en la política existen nulas posibilidades de hacer algún tipo de carrera, en el periodismo y en la producción pretende seguir consolidando logros, así lo reveló recientemente, al compartir que incluso su famoso programa Ventaneando, tendrá una miniserie televisiva, algo que será del todo extraordinario, tomando en cuenta que la conocida emisión ha cumplido 25 años al aire. “El guion lo están elaborando ya Rosario Murrieta e Iyari González”, expresó la comunicadora al programa Al Extremo, dejando incluso a algunos de los presentes un tanto sorprendidos. Lo cierto es que más allá del paso del tiempo, Chapoy pretende mantenerse constante en su trabajo, disfrutando del aquí y el ahora como ha sabido hacerlo a lo largo de varios años. “No sé (cuánto tiempo más estaré en Ventaneando), hasta donde me alcance el tiempo, hasta donde me alcance el karma y eso no lo sé. Estoy donde me gusta y continuaré", dijo la periodista, orgullosa de la historia que ha logrado escribir junto a su reconocido equipo.

