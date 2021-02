'Mi esposa es un ángel, una reina': Toño Mauri del apoyo que recibió de Carla Alemán

Después de 8 meses de estar en el hospital, Toño Mauri por fin regresó a casa. Agradecido con la vida por esta segunda oportunidad, el actor por fin pudo reunirse con su familia, que estuvo todo este tiempo cuidándolo y orando por su salud. Tras darse a conocer la noticia de su alta del nosocomio, ha sido el propio actor quien ha hablado con varios medios de comunicación de los momentos más complicados que vivió durante esta crisis de salud, provocada por complicaciones derivadas del Covid-19. Dando lecciones de valentía, el actor confesó a Despierta América cuál fue la razón por la que su estancia en el hospital se prolongó: “El virus atacó directamente mis pulmones, los dañó muchísimo, entonces ya no podía respirar”. Tras superar este difícil episodio, Toño hizo realidad su sueño más preciado, reunirse con su familia, quienes lo estuvieron acompañando en todo momento, en especial su esposa, Carla Alemán, quien no se movió del hospital hasta el día de su salida.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de su cuenta de Instagram Antonio Mauri, hijo del actor, compartió un video y un par de imágenes de cómo recibieron a su papá. El joven, quien dio lecciones de madurez durante este proceso, no sólo por ser el gran soporte de su mamá y de su hermana en esta situación, sino también por convertirse en el rostro de la familia ante los medios de comunicación, fue el encargado de compartir con el público las imágenes de su llegada a casa un momento en el que todos los Mauri se emocionaron, incluso sus mascotas que no daban crédito de que estuviera de nuevo en casa. En una de las fotos se ve cómo Antonio ayuda a su papá ingresar a la casa ya que, según contó, todavía le cuesta caminar sólo, por lo que entró a su hogar con el apoyo de su hijo Antonio y de su esposa, Carla Alemán, quien fue pieza clave en su recuperación.

VER GALERÍA

Como parte de la sorpresa de bienvenida, la familia colocó dos letreros a la entrada de la casa, uno que decía Welcome Home y otro en el que estaba escrita la palabra Papayon , como le dicen de cariño al actor. Desde el instante en que dio su primer paso en su hogar, sus mascotas, dos perros que sostenía su hija Carla Mauri, comenzaron a ladrarle y a moverle la cola, en señal de alegría; aunque los animalitos querían correr a su encuentro con el actor su hija los sostenía. En la sala de hogar, también colocaron varios globos azules y blancos, además de otro anuncio, hecho con letras de globo, que decía Congrats. A su llegada a casa, Toño se dirigió a uno de los sillones donde se sentó a disfrutar de su familia y de la increíble sensación de regresar a su hogar y compartir con los suyos.

En entrevista con El Gordo y la Flaca, el actor recordó cómo fue el tiempo que estuvo en coma, una situación en la que su esposa, Carla Alemán, lo acompañó. Completamente agradecido con ella, Toño comentó: “Yo cuando estaba dormido, pensaba cosas que me estaban sucediendo, veía a los doctores, veía a mi familia, veía cosas mías, pero no sabía el tiempo, hasta que salí del hospital, mi esposa hermosa, que es un ángel, una reina, me fui diciendo durante esos casi cuatro meses, las tres veces que les dijeron que no iba a pasar la noche”. El actor calificó como un milagro su recuperación, pues en varios instantes su estado era muy delicado: “Esto que les digo es Dios, porque yo me encomendé a él, le pedí que no me soltara y me acompañó todo el tiempo, esto me dio paz, me doy tranquilidad (…) pude lograr hacer lo que más quería que era ver a mis hijos, que era ver a Carla y poder estar con ellos hoy aquí juntos”, dijo visiblemente conmovido el actor.

VER GALERÍA

Las palabras de su hijo

Con la misma fe que de su papá, Antonio Mauri agradeció porque sus oraciones fueron escuchadas y el actor pudo reunirse con su familia: “¡Gracias a Dios! Todavía no me la creo que después de 8 meses en el hospital y un trasplante doble de pulmón ya esté mi papá en la casa. Hubieron muchísimas bajas y altas, pero nunca nos sentimos solos. Nos quedamos con las lecciones y siempre estaremos por este milagro. Seguiremos pidiendo siempre por el donador, lo enfermos, y todos a los que dedican su vida para curar a los demás, son nuestros héroes. Gracias por todas sus oraciones, seguimos pidiendo mucho por ustedes”, escribió el joven actor en su cuenta de Instagram.