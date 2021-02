Con flores, Yadhira Carrillo celebró el Día de los Enamorados con su esposo

Desde que el esposo de Yadhira Carrillo ingresó al Reclusorio Norte para enfrentar un proceso legal por el que ha estado privado de la libertad hace un año, la actriz lo visita sin falta todos los fines de semana y este no podía ser la excepción pues se celebraba una fecha muy especial para ellos, el Día de San Valentín. Demostrando que su amor es a prueba de todo, Yadhira arribó al Centro Penitenciario con un ramo de rosas y una comida especial para festejar con su marido el Día de los enamorados, una fecha en la que siempre comparten juntos: “A Juan desde siempre le gustó esa parte de la ternura y el cariño y ese tipo de detalles”, comentó la actriz en entrevista para varios medios medio de comunicación, como lo reporta El Universal.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Sobre el tema de cómo surgió el amor entre ella y su esposo, Yadhira recordó: “Le costó mucho trabajo, la verdad es que qué bueno, así debe de ser. Fueron como seis meses, yo estaba grabando y me decía ‘te invito a desayunar”, aunque el abogado insistía, tuvo que pasar un tiempo para que Yadhira accediera: “Después de unos meses salimos a cenar y fue muy lindo, fue un mes de salir todos los días, siempre un caballero, muy respetuoso, iba y me dejaba a mi departamento”, contó. Yadhira reconoció que ambos son muy románticos y que siempre le recuerda cuánto lo quiere: “Siempre le expreso y más aquí adentro, cariño, mucho apoyo. Mi amor, todo está bien”.

VER GALERÍA

La actriz le contó a la prensa qué preparó para este San Valentín: “Le hice su comida favorita, le traje su comida de su tierra, fabada española, croqueta de jamón serrano, anoche estuvimos cocinando, unas albóndigas de róbalo. Le gusta la comida casera, Juan es muy sencillo”. La actriz reconoció que su esposo es cada día más cariñoso con ella: “Ahora lo veo y es un hombre muy entregado al amor de su esposa, de su familia, me encanta verlo tan religiosamente cercano a Dios”, narró. La actriz fue cuestionada sobre la situación legal de su marido quien espera muy pronto recobre su libertad: “Sé que la justicia existe”.

El tiempo que su esposo ha permanecido en la cárcel le ha servido para apreciar a su familia, según contó Yadhira: “Ha sido tan positivo porque te enseña muchísimo. Juan me ha dicho, ‘sí yo antes te valoraba, ahora te valoro más, ahora valoro lo que es estar en casa, dentro de casa contigo, no trabajar todo el tiempo’, porque siempre fue un hombre muy responsable, siempre trabajando. Dice, ‘qué importante es estar en casa, quiero estar en casa, no quiero salir’”, comentó la actriz, quien admitió que su esposo es un hombre muy trabajador que invertía mucho tiempo de su vida en su labor como abogado.

VER GALERÍA

Yadhira jamás imaginó pasar por algo así

La actriz reconoció que ni ella, ni su esposo habían imaginado que se enfrentaría a una situación tan difícil como es estar separados: “Es muy duro estar en este lugar y más cuando en tu vida lo hubieras esperado, cuando no lo mereces, pero de todo hay que aprender siempre todos los días, de lo bueno y lo malo ofrecérselo a Dios”, contó. La actriz también fue cuestionada por el sensible fallecimiento del papá de Leticia Calderón, mamá de los hijos menores de su esposo, con mucho respeto, respondió: “Estoy con ella, que se recupere lo más pronto posible, aunque de esto no te recuperas nunca”, comentó, haciendo referencia a la muerte de su papá: “Mi papito ya se fue”, dijo.