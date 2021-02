Después de su debut en Netflix, ahora la hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto llega al horario estelar de Televisa

A sólo unos días de celebrar su cumpleaños número 12, Elissa Marie, hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, continúa acaparando los titulares por sus inicios en la actuación. Después de que hace una semana se estrenara en Netflix la segunda temporada de 100 días para enamorarnos, proyecto en el que realizó un papel especial como Valentina, la hija de Elisa Polanco, papel que interpreta su mamá, ahora, se dio a conocer que podría incorporarse al elenco de Si nos dejan. Gracias a una historia de Geraldine Bazán se hizo público que la niña aparecerá en esta historia que se transmitirá en horario estelar en Las Estrellas, canal en el que ya la hemos visto gracias a la colaboración que hizo en la telenovela Soltero y con hijas, que protagonizó su papá en 2019.

A través de una historia, Geraldine compartió con sus seguidores una imagen, captada en un camerino, en la que se ve que Elissa se encuentra en plena sesión de peinado. La actriz acompañó esta imagen de dos hashtags que hicieron evidente que esta visita a los foros era para una colaboración de su hija y no de ella #Momager y #Newproject. Aunque bromeó con ser la agente de Elissa, Bazán aclaró que no está fungiendo en ese papel: “No se crean no soy la manager. Gracias”, escribió sobre la foto. Aunque esta información no decía mucho, la actriz incluyó una pista con la que todos sus seguidores supieron de qué telenovela se trata: “Pista: Yo estuve en la versión anterior, en el 2007. ¿Qué proyecto será?”, finalizó.

Casi de inmediato, los fans de Geraldine comenzaron a indagar sobre el dato que reveló la actriz y rápidamente se supo que se refiera a Si nos dejan, el remake de Victoria, producción en la que ella participó en aquel año y que protagonizaron Victoria Ruffo y Mauricio Ochmann, donde Bazán dio dio vida a Paula Mendoza y que ahora regresará a la pantalla chica con Mayrín Villuena y Marcus Ornellas como estelares. Aunque la actriz no dio más detalles de cómo será la participación de su hija, queda claro que lo de Elissa con la actuación va muy enserio, eso sí, tal como lo dijo Geraldine, este tipo de colaboraciones las acepta siempre y cuando no intervengan con su desarrollo académico.

Cuando Geraldine dio a conocer que su hija participaría en 100 días para enamorarnos, le contó a la prensa cómo es que había manejado el esquema de llamados para su hija quien, debido a que no quería que descuidara sus estudios por esta profesión: “Definitivamente ya tengo en la producción pautado que, entre menos llamados tenga y los más en fin de semana, para que ella pueda viajar y no pierda clases y demás”, comentó en enero del año pasado cuando comenzaron las grabaciones de esta serie en Estados Unidos. Ahora, aunque la producción es en México, todo parece indicar que sus llamados también serán en fines de semana, tal como lo compartió en este que visitaron el foro para hacer las primeras pruebas de imagen de Elissa.

¿Quiere ser actriz profesional?

Con casi 12 años de edad, Elissa es muy joven para saber si en la actuación se encuentra su vocación; sin embargo, de acuerdo con Geraldine Bazán, su hija ha mostrado inquietud por esta profesión desde muy pequeña: “Ella tiene esta cosquillita de que le gusta, la invitaron a participar y que sea dentro de este proyecto como mi hija entonces está interesante. Es la primera vez que trabaja Elissa, para empezar”, comentó, hace unos meses. Como Geraldine, Gabriel Soto también apoya a su hija, según contó la actriz: “Me dijo que estaba bien, con que la escuela estuviera bien”, explicó Bazán en entrevista con el programa cita.