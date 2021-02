Michelle Renaud y Danilo Carrera, los ex mejor avenidos, pasaron San Valentín juntos

Después de anunciar su ruptura, en enero pasado, Michelle Renaud y Danilo Carrera continúan compartiendo mucho tiempo juntos debido a las grabaciones de Quererlo Todo, melodrama que protagonizan. Fue precisamente este proyecto el que unió sus agendas de trabajo este 14 de febrero, motivo por el cual, celebraron juntos San Valentín, una fecha que los actores disfrutaron con Marcelo, el pequeño hijo de la actriz. Dando lecciones de cordialidad y echando por tierra los rumores que apuntaba a que habían terminado distanciados, Michelle y Danilo aprovecharon entre escena y escena para convivir con el niño, con quienes ambos posaron para una foto que publicó ella en una de sus historias. Hace un par de semanas, los actores compartieron en su cuenta de Instagram un video en el que dieron a conocer el motivo por el cual decidieron seguir por caminos separados.

Aunque ya no son novios, la relación de cariño entre Michelle y Danilo sigue intacta y la convivencia que el pequeño Marcelo solía tener con el actor también, por esta razón los vimos muy divertidos este Día del Amor y la Amistad en la locación donde fue su llamado. Ambos publicaron en sus cuentas de Instagram videos al lado de Marcelo con quien aparecen en un camper donde esperaban entrar a su escena. Mientras eran llamados a la grabación, los actores jugaron con el pequeño. Emocionados por ver a la expareja junta de nuevo, uno de los clubs de fans de los exnovios, le hizo llegar a la actriz un compuesto de fotos que ella compartió con la leyenda Happy Valentine’s, imágenes con las que reveló que esta fecha la pasó con su ex.

Sobre esta imagen, Michelle destacó el cariño que recibió de su hijo en esta especial fecha: “Mi bebé es de lo más amoroso. Sin duda, hoy es su día”. Por su parte, Danilo compartió un clip donde se le ve dándole lecciones de actuación al pequeño a quien, aunque intentó hacer que pusiera cara de enojado, la ternura de Marcelo simplemente nunca permitió que se viera molesto: “Sin sonreír, cara de serio, quiero una cara de cuando estás molesto”, fue la indicación de Danilo; sin embargo, el niño volteó a la cámara y le lanzó una sonrisa a su mamá quien estaba grabando el video. Como descripción de este lindo clip el actor escribió: “Cuando es un buen día, es un buen día. Pero si aparece la magia de Marcelo es un día insuperable”. Durante toda la relación de Michelle y Danilo, él creó una gran relación con el hijo de la actriz, por esta razón, aunque ya no son novios, Carrera procura mantener la cercanía que tenía con el pequeño.

Por otra parte, Micheller compartió varias fotos de ella con Marcelo, justo en el mismo camper donde grabó a Danilo y a su hijo. Además de revelar que pasó San Valentín con el actor, más tarde, la actriz compartió una imagen donde aparece con un ramo de rosas color violeta, aunque dejó en el misterio quién se lo obsequió; sus fans no tardaron en especular sobre la posibilidad de que haya sido de Danilo.Tras dar a conocer la noticia de su ruptura, la pareja ofreció una entrevista a Televisa Espectáculos en la que contaron que, en set de grabación, son tan amigos como siempre: “Si nos lleváramos mal o si hubiera un problema así grave entre nosotros, sí tendríamos que ser muy profesionales, pero hay mucho cariño y sigo aprendiendo mucho de ti (Michelle)”, comentó Danilo.

¿Por qué terminaron?

De primer momento, cuando anunciaron el fin de su noviazgo, Michelle y Danilo no dieron muchos detalles de por qué habían tomado esta decisión lo que provocó que los medios de comunicación comenzaran a especular sobre los motivos. Casi al mismo tiempo que comenzaron los rumores, la pareja decidió poner punto final a la situación y en un video que grabaron juntos revelaron la verdadera razón de su ruptura: “Platicamos y queremos cosas distintas, yo quiero una familia, yo quiero hijos, él también pero no ahorita. Tenemos la misma edad, tenemos 32 años, yo estoy adelantada en procesos… Yo tengo un hijo, ya quiero otro hijo ya pronto… también dicen que vivimos juntos, nunca vivimos juntos”, explicó Michelle en aquel video. Por su parte, Danilo detalló: “Si yo tuviera 35 o 36, creo que tal vez estuviera en ese momento de mi vida, y es súper difícil. En verdad, a mí también me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor”.