Reportan que Toño Mauri ya salió del hospital donde recibió el doble trasplante de pulmón

Tal como lo adelantó hace unos días Antonio Mauri, hijo del actor Toño Mauri, su papá ya dejó el hospital. Fue durante el programa Ventaneando donde se dio a conocer la noticia de que, tras 7 meses internado, luego de recibir un doble trasplante de pulmón, ya está casa con su familia. Fue Pedrito Sola quien reveló que se enteraron de muy buena fuente que ya recibió su alta médica, una noticia que Pati celebró con la frase: “Un milagro de la ciencia”. Emocionados, los conductores del programa de espectáculos se mostraron muy contentos con esta noticia, sobre todo luego del largo proceso que el actor atravesó, primero por el Covid y luego por las secuelas que le dejó el virus en su cuerpo que le dejó un importante daño en los pulmones.

“Pedro tiene una buena noticia”, comentó Pati, para darle la palabra a Pedrito Sola quien dijo: “Una excelente noticia. Tal como Toño Mauri, el hijo, nos los dijo en entrevista, a medio día su papá dejó el hospital donde estuvo poco más de 7 meses y donde recibió un trasplante doble de pulmón, ahí en la localidad de Gainesville, en Florida, a causa de los estragos que provocó el Covid que acabó con sus pulmones”, explicó. Pedrito aseguró que el actor estará muy cerca del nosocomio pues estará visitándolo para sus citas médicas: “Lo recibió su familia que ya estaba instalada en una casa cercana al hospital, porque van a darle tratamiento y terapia, por lo que va a estar yendo y viniendo. Eso es un milagro para este señor y para su familia”.

Esta mañana, Antonio Mauri, hijo del actor, reveló al programa Sale el Sol que ya estaban listo para recibir a su papá: “Gracias a Dios todo está súper bien, él ya está listo para salir y toda la familia está súper emocionada y agradecida de que ya nos lo van a regresar. Él está súper emocionado, desde que salió nos dijo que le urge ya vernos que si siguió luchando fue por nosotros y ya nos urge que regrese, a él también, ya quiere aquí todo lo que ha vivido y ya empezar a reconectarse con el mundo”. Sobre cómo ve la evolución médica de su papá, dijo: “Yo creo que cada vez va a ser más fácil y va a poder hacer más cosas, pero bueno, nosotros muy emocionados de que lo pueda hacer aquí con nosotros”.

El joven dio detalles de cómo se prepararon en casa para recibir a Toño Mauri: “Más que nada cuidar el área alrededor de él, que bueno, nosotros no salimos ni de la casa, entonces, tenemos todo aquí bien cuidado. Aquí en la casa va a hacer sus rehabilitaciones físicas, específicamente cuánto tarde, no sé, pero como va tan rápido no creo que tarde mucho”. En esta semana, el hijo del actor, contó que ya habían podido reunirse con sus papá: “Ahora ya camina. Cuando de repente va caminando, en la terraza, lo interceptamos y platicamos un rato, pero ya no falta nada y sí, gracias a Dios, lo hemos visto y hemos hablado mucho con él”, contó.

Los Mauri planean una serie de lo ocurrido

El joven también contó que su papá quiere compartir con el público su testimonio, por lo que están planeando hacer una serie: “Sí nos gustaría usar la productora como un recurso para compartir la experiencia las muchas lecciones que hemos aprendido, especialmente mi papá y ver cómo a ayudar a través de la productora, entonces sí tenemos muchos planes”. Fue en junio pasado cuando el actor dio a conocer a través de sus redes sociales que él y toda su familia habían dado positivo al Covid-19, aunque todos se recuperaron, el actor tuvo que acudir al hospital, aunque superó el virus, el daño en sus pulmones lo llevó al quirófano debido a que no tenía otra opción más que recibir este trasplante doble.