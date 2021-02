Con un conmovedor mensaje, Gaby Crassus despide al amor de su vida, su esposo Rodrigo Mejía

Esta mañana la noticia del sensible fallecimiento del actor Rodrigo Mejía conmocionó al medio del espectáculo. Desde las primeras horas de este 12 de febrero, la ANDI lamentó el deceso del actor quien murió a la edad de 45 años, en Mérida, Yucatán, ciudad en la que vivía desde hace poco más de 8 meses. Esta información rápidamente se replicó en varios medios de comunicación como Ventaneando que fue de los primeros programas en dar detalles de esta difícil situación por la que atraviesa Gaby Crassus, esposa del actor quien, esta tarde, le dedicó un conmovedor mensaje a manera de despedida. A través de su cuenta de Instagram, la conductora de Al Extremo compartió una romántica foto con Rodrigo que acompañó de un entrañable texto en el que dio a conocer que un día como hoy, hace 12 años, comenzaron a escribir su historia de amor.

Con los sentimientos a flor de piel, Gaby publicó: “Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas. Amor de mi vida, ¿por qué te fuiste tan pronto? Teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaron por hacer. Fuimos bendecidos con unos hijos hermosos que te van a extrañar tanto”, se lee en una parte del mensaje. La conductora continuó pidiéndole a su esposo ayuda para poder continuar: “Amor dame fortaleza para seguir, por Matías y Mauro y ser la mamá que ellos necesitan y merecen”.

La venezolana finalizó su mensaje agradeciéndole al amor de su vida por este tiempo juntos: “Gracias Rodrigo, gracias por 12 años de puro amor y felicidad, gracias por darme el regalo más grande, a nuestros vikingos, gracias por ser el mejor papá del mundo, por ser un esposo amoroso, por ser un gran hijo, hermano, amigo, todo el mundo ye quería Ro y te lo ganaste a pulso amor. Hoy que cumplimos 12 años de novios estoy con el corazón hecho pedazos, pero ten la certeza que recuperaré la fuerza y que tus hijos crecerán siendo felices y rodeados de puro amor, porque ese es el legado que nos dejaste, un legado de amor. Te amo por siempre Bu”, finalizó. El post de la conductora provocó varias reacciones por parte de sus amigos del medio que utilizaron este espacio para enviarle sus condolencias.

En noviembre pasado, Gaby y Rodrigo celebraron su octavo aniversario de bodas, una fecha que se tornó agridulce por el sensible fallecimiento de la mamá de la conductora quien murió por esas fechas en su natal Venezuela. En aquella ocasión, a la distancia, los esposos intercambiaron románticos mensajes con los que demostraron que lo suyo era amor del bueno: “Apenas 8 años atrás... así inició la vida junto a ti @gabycrassus y cada día que pasa te admiro, respeto, pero sobre todo te amo más. Juntos de la mano vamos por esas bodas de oro. Te amo”, le escribió él. Hace unas horas, Pati Chapoy reveló en Ventaneando que se había comunicado con Gaby para darle el pésame y que ella se encontraba haciendo los trámites para reclamar el cuerpo de su marido en el hospital.

La causa de su muerte

Fue en el programa comandado por Chapoy donde se reveló la causa de la muerte: “Murió víctima de complicaciones derivadas de Covid 19, tenían 8 años de casados, dos hijitos y hace, prácticamente, 8 meses, se fueron a vivir a Mérida para tener otro tipo de vida más saludable”, comentó Pati Chapoy. La periodista también dio a conocer las otras pérdidas que Gaby ha enfrentado en los últimos meses. “Gaby perdió a su mamá este noviembre pasado, en su natal Venezuela y el pasado 31 de enero, ahí en Mérida, también falleció por Covid el papá de Rodrigo, don Salvador Mejía”, reveló la conductora quien fue de las primeras personalidades del medio en confirmar la noticia en redes sociales.