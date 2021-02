Mayrín Villanueva se queda sin uno de sus galanes en su nueva telenovela ¿por qué?

Cuando se dio a conocer que Televisa realizaría una nueva versión de la exitosa telenovela Mirada de Mujer, el público se emocionó y empezó a hacer sus apuestas sobre el elenco de este remake, tal como sucedió el año pasado con melodramas clásicos como Rubí y La Usurpadora. Finalmente se dio a conocer que Mayrín Villanueva sería la protagonista de la historia, la cual llevará por título Si nos dejan. Sin embargo, a unos cuantos días de que arranquen las grabaciones, se ha dado a conocer que la guapa actriz se ha quedado sin uno de los galanes que ya habían sido confirmados, ¿de quién se trata?

A través de un comunicado, Televisa dio a conocer que Eduardo Yáñez ya no será parte del elenco de su nueva telenovela. “Debido a una situación personal que demanda su total atención, Eduardo Yáñez y la producción de Si nos dejan, acordaron que el actor se separa de los trabajos de este nuevo melodrama”, indica el texto fechado este mismo viernes. Aunque la empresa no reveló más detalles sobre esta decisión, People en Español dio a conocer que la salida del actor se debe a un contratiempo relacionado con su salud, situación que le impediría integrarse a las grabaciones en los tiempos que fijados por la producción.

En su comunicado, Televisa reveló además el nombre del actor que tomará el lugar de Yáñez en el melodrama. “Alexis Ayala se incorporará a las grabaciones de Si nos dejan, interpretando al personaje de Sergio Carranza, que confirma la terna protagónica de esta historia”, indicó. A su vez, la televisora detalló que las grabaciones seguirán de acuerdo con lo establecido, iniciando así el próximo lunes en la Ciudad de México.

Esta noticia ha tomado a muchos por sorpresa, pues apenas el pasado 2 de febrero la televisora había confirmado el elenco principal de su nuevo melodrama, detallando incluso el rol que interpretaría Yáñez. “La producción de Si nos dejan confirmó que Mayrín Villanueva, Eduardo Yáñez y Marcus Ornellas llevarán los roles protagónicos de este nuevo melodrama. Mayrín Villanueva interpretará a Alicia Montiel; Eduardo Yañez a Sergio Carranza y Marcus Ornellas a Martín Guerra, y juntos darán vida al triángulo amoroso que da vida a esta telenovela”, se informó entonces en un comunicado, en el cual se indicó además que el proyecto estará bajo la batuta de Carlos Bardasano.

Hasta ahora ni Mayrín y Marcus han reaccionado públicamente a estos cambios en su proyecto, del cual se tienen grandes expectativas, pero sin duda el público estará feliz con el resultado. Aunque se ha hablado mucho de la relación entre Si nos dejan y Mirada de Mujer, telenovela que fue transmitida entre 1997 y 1998 por TV Azteca, lo cierto es que ambas son adaptaciones de la serie colombiana Señora Isabel, realizada en 1993. “Si nos dejan cuenta la historia de una mujer que después de toda una vida casada con quien pensaba que era el amor de su vida, y creyendo que tenía el matrimonio y la familia perfecta, descubre que su marido le ha sido infiel por años. Alicia, víctima de los engaños y las decepciones de Sergio, toma la difícil decisión de separarse, reconstruir su vida y darle una nueva oportunidad al amor”, detallaba Televisa al anunciar su proyecto.

De ‘Rubí’ a ‘Si nos dejan’

Esta nueva telenovela no es la primera en la que Mayrín y Marcus trabajan juntos, pues antes de este proyecto compartieron créditos en el remake de Rubí, el cual se grabó en 2019 y se estrenó a principios del año pasado. En dicha producción la actriz no fue la encargada de darle a vida a la Refugio, madre de la protagonista, quien a su vez fue interpretada por Camila Sodi. Por su parte, el galán brasileño encarnó a Lucas Fuentes, un famosos diseñador que se enamoró perdidamente de Rubí. Como toda una profesional, la intérprete interpretó su papel, aunque en su momento reconoció que no fue sencillo para ella aceptar que la hubieran considerado para el personaje de una persona mayor. Pero tras aquel proyecto, Mayrín ha vuelto a convertirse en la protagonista y se ha dejado ver muy entusiasmada por el que está a punto de iniciar.

