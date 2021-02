Lamar Odom revela que su exnovia salió con Tristan Thompson y ¡Khloé ya lo sabía!

A sólo unas semanas de que el promocional de la última temporada de Keeping Up with the Kardashians saliera a la luz con fragmentos tan reveladores como los planes de Khloé Kardashian de tener otro hijo con Tristan Thompson, el exesposo de la empresaria, Lamar Odom ha dejado a la audiencia con la boca abierta con inquietantes datos del pasado amoroso del jugador de los Celtics. Durante una entrevista en el programa de Wendy Williams, el exjugador de baloncesto se sinceró y habló de alguno de los conflictos que lo llevaron a cancelar su compromiso con Sabrina Parr quien, aseguró, nunca le dio confianza: “Hubo algunas cosas que siempre me hicieron mirarla por el rabillo del ojo”, comentó. Una de las situaciones que lo pusieron sobre aviso fue el hecho de que ella le confesó que, en el pasado, salió con Tristan Thompson, actual pareja de Khloé.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque esta revelación representó una bomba mediática, de acuerdo con información de TMZ, Khloé Kardashian no tiene nada por qué preocuparse, ya que esa cita ocurrió hace más de una década, mucho tiempo antes de que ella conociera a Tristan. El hecho de que no haya ocurrido recientemente no quiere decir que el público no esté intrigado con la historia, razón por la cual, Wendy Williams y su equipo de conductores insistieron a Lamar para que revelara de quién se trataba, ya que, de primer momento, él solo dijo que su exprometida le había confesado que salió con una pareja de su exesposa: “Vamos, Wendy ¿podrías armar eso? No digo nombres si no tengo que hacerlo”, comentó el basquetbolista, a lo cual la anfitriona comenzó a darle opciones, comenzando por French Montana y continuando con Tristan, momento en el que Lamar levantó la ceja.

VER GALERÍA

La difusión de esta información no le preocupa a Khloé Kardashian ya que se sabe que Tristan le contó sobre su salida con Sabrina luego de que Lamar hiciera pública su relación, en 2019. Esta es la razón por la que, el nombre de Parr, aparecía en la lista de contactos de Tristan, aunque por la fecha en la que ocurrió no tendría por qué representar ningún problema para la pareja. Aunque ahora Lamar Odom y Khloé Kardashian ya no tienen comunicación, fue durante un capítulo del reality familiar, luego de la primera ruptura de Khloé con Tristan, que la estrella de televisión le confesó a sus hermanas que extrañaba a su exesposo, pero que no lo volvería a ver porque respetaba su relación con Sabrina: “No quiero confundirlo de ninguna manera, pero me gustaría reunirme con él”, confesó Khloé.

Después de poco más de un año de relación y tras comprometerse, en noviembre del año pasado, Sabrina Parr y Lamar Odom terminaron su relación en medio de una polémica en la que ambos se desacreditaron, él aseguró que ella le había robado sus cuentas en redes sociales y Sabrina alertó a la prensa sobre una posible recaída en las drogas, por parte de Lamar: “Todos saben que soy honesta y transparente, así que tengo que ser la primera en hacerles saber que ya no estoy comprometida con Lamar. Esta ha sido una decisión difícil para mí, pero es lo mejor para mí y para mis hijos. Lamar tiene algunas cosas en las que solo él tiene que trabajar”, reveló Parr en un comunicado.

VER GALERÍA

La historia de Lamar y Khloé

Fue en 2009 cuando, menos de un mes después de haberse conocido, Khloé se convirtió en la primera Kardashian en llegar al altar al darle el “sí acepto” a Lamar Odom. Aunque la relación parecía sacada de un cuento de hadas, incluso protagonizaron un reality juntos, en 2013, en medio de rumores de infidelidades y problemas de excesos por parte de Lamar, Khloé solicitó el divorcio, un proceso legal que se finiquitó en 2016, luego de la crisis de salud que mantuvo al basquetbolista en coma. Cuando Lamar se recuperó ocurrió la separación oficial. Ambos continuaron con sus vidas, Khloé conoció a Tristan con quien procreó a la pequeña True y Lamar tuvo esta relación con Sabrina, para luego regresar a las filas de la soltería.