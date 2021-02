Juan Soler confiesa: 'Hay alguien especial hace muy poco tiempo'

A la par de su reciente éxito profesional con su participación en la telenovela La Mexicana y El Güero, Juan Soler tiene otro gran motivo para sentirse lleno de felicidad, pues afirma que en estos momentos hay alguien muy especial en su vida, así lo ha confirmado el galán de la pantalla chica, que se separó de Maki en septiembre de 2018, y con la que por cierto mantiene una linda amistad. Así, el argentino escribe las páginas de un nuevo capítulo en su vida sentimental, aunque tratando de ser muy reservado con este aspecto de su ámbito personal, el cual ha despertado mucha curiosidad entre sus seguidores a lo largo de este tiempo, sobre todo luego de que en noviembre pasado revelara detalles de esta etapa en la que además ha preferido vivir solo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la transparencia que lo caracteriza, Juan habló de lo que ocurre en su corazón en este instante, algo que lo tiene muy entusiasmado, pero que preferirá mantener bajo reserva, según confirmó al programa People VIP, de People en Español. "Hay alguien especial hace muy poco tiempo, es completamente fuera de este medio…”, aseguró, al referirse a la chica que ha despertado en él una nueva ilusión, y cuya identidad prefiere no revelar. “Entonces sí va a quedar dentro de mi círculo íntimo, pero sí hay una persona muy especial en este momento y me tiene muy contento…”, explicó visiblemente sonriente durante un enlace desde la Ciudad de México.

En ese espacio, el protagonista de clásicos melodramas como Cañaveral de pasiones, también habló de otro aspecto que lo tiene muy ilusionado, y es el hecho de que próximamente se convertirá en abuelo. “Tengo el corazón lleno de amor por esa bebé que todavía no conozco, pero sí sé que Alfonsina va a ser un complemento en la vida de Juan Soler…”, dijo el intérprete que sin duda atraviesa por uno de los mejores momentos en su vida. Basta con echar un vistazo a sus redes sociales, espacio en donde se deja ver muy activo y siempre motivado, un rasgo de su personalidad que ha sido muy aplaudido por todos sus fieles seguidores.

VER GALERÍA

Su vida como hombre soltero

Por ahora, Soler no ha dado más detalles de lo que acontece en lo sentimental, aunque en meses pasados confesó cómo ha logrado establecer su rutina viviendo solo en su departamento, organizando perfectamente su tiempo para convivir con sus hijas, Mía y Azul. “La verdad estoy feliz viviendo solo… me doy mis tiempos para ir a buscar a mis hijas, para salir a cenar con ellas…”, explicó en aquella ocasión en entrevista con Montse y Joe. “Estoy muy bien, estoy muy cómodo, me siento cómodo estando solo...”, agregó.

Aquel día, Juan además ahondó en más aspectos de su vida cotidiana, haciendo énfasis en la comodidad que esto ha traído para él. “Vivo solo, un departamento, dos ambientes, dependiente de servicios, dos coches…”, contestó con su característico sentido del humor. Ante la pregunta de una de las anfitrionas sobe si le gusta ese estilo de vida, el intérprete respondió: “Me encanta, peros sí necesito alguien que viva conmigo”, dijo sin especificar. Lo cierto es que Soler se ha convertido en uno de los galanes más populares del medio, pues además de todo ha dado muestra de la madurez con la que ha logrado hacer frente a los diversos cambios en su vida, enteramente optimista y dispuesto a seguir adelante.

VER GALERÍA