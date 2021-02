Bárbara Mori hace su regreso a la televisión de la mano de su exnovio

A pesar de las subidas y bajadas a las que se ha enfrentado Barbara Mori a lo largo de su vida, -y de las cuales ha hablado con total transparencia en más de una ocasión-, nunca ha perdido la brújula cuando se trata de asumir nuevos retos profesionales. Por tal motivo, la guapa uruguaya está muy feliz en estos momentos, pues tras cinco años de no ser parte de un proyecto en la televisión, ha tomado la decisión de regresar, ahora como protagonista de la serie La Negociadora, un instante que además coincide con la estabilidad que ha logrado en el terreno sentimental. Lo cierto es que esta nueva aventura ha cobrado gran relevancia para ella, pues entre otras cosas, el productor ejecutivo de la misma es nada más y nada menos que el actor Manolo Cardona, con quien mantuvo un romance en el pasado, y con el que ahora conserva una linda amistad.

Horas antes del esperado estreno de La Negociadora, Bárbara platicó un poco del personaje al que dará vida, una criminalista cuyo mayor rasgo será el profesionalismo con el que desempaña su oficio. “Eugenia es una mujer que sabe lo que hace, lleva muchísimos años en esto (la criminalística), y es policía también, es de las mejores negociadoras de Latinoamérica y lo que hace ella, digamos que su don o su talento, es como entrar en la mente de los secuestradores y tratar de generar esta empatía para que pueda abrir una comunicación directa con ellos más humana…”, compartió en entrevista con el programa televisivo Despierta América.

En ese espacio, y limitándose a hablar solo de su trabajo en la serie, reveló parte de los retos a los que se enfrentó durante el rodaje, dando muestra una vez más de su notable profesionalismo, dispuesta a sorprender, una vez más a todos aquellos que han seguido muy de cerca su carrera. “Obviamente este papel requirió preparación física también, porque hay muchas escenas y secuencias en donde hay incluso golpizas…”, remarcó la intérprete, que a lo largo de este tiempo ha enfocado la mayor parte de su tiempo a su trabajo en cine.

¿Qué dijo su ex?

Quien habló abiertamente de la participación de Bárbara en La Negociadora fue Manolo Cardona, productor ejecutivo de la serie. De hecho, respondió sin rodeos a la pregunta de su entrevistadora, cuando esta quiso saber si el antecedente de su noviazgo con la uruguaya, y con la que hoy conserva una amistad, había influido para que la actriz aceptara el papel. “Yo creo que eso no tuvo nada que ver, yo creo que Bárbara es una mujer muy profesional, ella si no hubiera visto el potencial que tenía la serie creo que no hubiera aceptado, a pesar de esa linda amistad que tenemos ella y yo hoy en día, que nos une, y es una amiga que adoro con el corazón y que admiro muchísimo…”, aseguró para Despierta América.

Cardona además hizo otra revelación, pues según comentó, el papel principal de la historia siempre estuvo inspirado en Mori, lo que ayudó mucho para que ella aceptara involucrarse de lleno en el proyecto, que será estrenado por la plataforma de streaming Pantaya. “Esta serie nació hace ya casi cinco años con una protagonista femenina súper fuerte en un rol también… siempre fue pensado para Bárbara. Afortunadamente la pudimos convencer porque creo que ella le dio ese plus que necesitaba la serie, al meterse de la manera que se metió. Me encanta poder trabajar con ella, verla en la pantalla y ver ese trabajo que hizo, me llena de orgullo y de felicidad…”, afirmó.

