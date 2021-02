Talina Fernández desmiente que tenga problemas de salud: ‘Yo estoy bien’

Con 76 años de edad, Talina Fernández se encuentra atravesando por una muy buena etapa en su vida, además de estar saludable, continúa vigente en la televisión gracias a su trabajo como conductora en el programa Sale el Sol. Aunque no es tan activa en redes sociales, desde hace un tiempo se mantiene comunicada con sus fans a través de su cuenta de Instagram y de su canal de Youtube, Talina Fernández Oficial, donde comparte con sus suscriptores anécdotas de su extensa carrera como comunicadora. Aprovechando que en esta época no se necesita de intermediarios para informar a sus fans, ayer por la tarde, la abuelita de María Levy, compartió una historia en la que desmintió un rumor que comenzó a circular en redes sobre su salud.

Después de recibir varios comentarios en los que la cuestionaban sobre su estado, la conductora puso punto final a las especulaciones y escribió: “Hoy me enteré, gracias a sus lindos mensajes, que se dijo que tuve un desmayo y me habían llevado al hospital. Por este, que es mi mayor contacto con ustedes, les agradezco y les informo que fue totalmente falso, yo estoy muy bien. Nos vamos mañana en @Saleelsoltv”, publicó la conductora quien, tal como lo prometió, esta mañana brilló como siempre en el matutino, donde se ha convertido en una pieza clave gracias a su experiencia y conocimiento en este tipo de formato.

Sobre el tema de su salud, hace uno tiempo, Talina habló, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde reconoció que lidia con algunos temas propios de su edad: “Tengo diabetes hace 3 años”, dijo. Respecto a la baja de peso que mostró en los últimos años, la conductora explicó que se debe a un efecto de uno de sus medicamentos; en esa conversación, también reveló si, en algún momento, ha sufrido depresión: “Ni maíz que voy a estar deprimida, no tengo permiso, tengo hijos, yo fui una mamá alegre”. Talina dio detalles de los problemas de salud que enfrentó en el pasado: “Me quitaron un tumor que se llamaba meningioma”, comentó, para luego recordar la ocasión en la que se tuvo que someter a una operación en el corazón.

En junio pasado, Talina Fernández se incorporó al elenco de Sale el Sol, un proyecto que, según le confesó a Adela Micha, en una entrevista para La Saga, le entusiasma mucho pues es un concepto que ella maneja perfectamente: “Eso se lo debo a Andrés Tovar que me rescató, de repente me habla y me dice: ‘Venga de conductora invitada esta semana’ y luego, me quedé otra semana, y ya me quedé”, contó. En aquella conversación, la presentadora destacó la experiencia que ella posee en este tipo de programas y recordó que ella comenzó uno de los más famosos actualmente: “Yo empecé Hoy con Alfredo Adame”. En esa plática, Talina le contó a Micha cómo se cuida: “No volví a probar una gota de alcohol hace 25 años, Micha, no me tomo ni una chela. Me tomo un suero porque necesitamos recuperar unas sales para seguir volando”, dijo.

Talina Fernández habla sobre su nieta Paula

A finales del año pasado, Paula Levy, un de las hijas de la fallecida Mariana Levy, llamó la atención en redes al revelar que ya no vivía con la conductora, según dijo la joven, Talina le había pedido que se fuera. Aunque se trataba de un live en Instagram que no pensó que se iba a viralizar, días después, Paula aclaró que no hablaba en serio y aprovechó para agradecerle por el cariño y amor que le proporcionó su abuelita durante el tiempo que vivió con ella. Días después, fue Talina quien le contó a Mara Patricia Castañeda qué fue lo que ocurrió en realidad: “Paula se fue porque la regañé, porque había metido a su novio a mi casa, a las cuatro de la mañana, y había dejado la puerta de la calle abierta, por enésima vez (…) La amo profundamente, pero ya no estoy en edad de estar viviendo en la zozobra”, comentó sobre su nieta de 18 años.