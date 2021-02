Demián Bichir se sincera sobre la pérdida de un ser querido: 'Nunca estamos preparados'

Siempre discreto, aunque Demian Bichir ha estado alejado del ojo público los últimos meses, no ha dejado de trabajar. Como parte de la promoción de la cinta Land, el actor concedió una sincera entrevista a la agencia The Associated Press donde habló, como nunca, del sensible fallecimiento de su esposa, Stefanie Sherk, quien murió en abril de 2019, una noticia que el actor comunicó a través de sus redes sociales. En esta conversación, el mexicano admitió que la temática de esta cinta fue la que lo animó a realizarla, pues se trata de dos extraños que se conocen cuando están recuperándose de dolorosas pérdidas: “Esa es una de las cosas que me atrapó cuando leí el guion”, comentó.

Demian recordó que su papel de Miguel (un hombre que perdió a su esposa y a su hijo en un accidente automovilístico) lo encontró, pues cuando Robin Wright lo invitó a estelarizar esta historia con ella, supo que tenía que hacerlo: “Muchas veces digo que los personajes a veces me encuentran vienen a mí y cuando Robin me invitó a esta aventura, fue prácticamente lo que pasó”. El actor se sinceró y reflexionó sobre su propio duelo: “Todos sufrimos alguna pérdida irreparable. Sí o sí, en algún momento de nuestras vidas, eso es algo que va a ocurrir, querámoslo o no. Es un hecho. Ya sea que pase temprano o tarde en la vida, nunca estamos preparados”.

Bichir abrió su corazón para hacer referencia al profundo dolor que se experimenta cuando se pierde a un ser querido: “Celebramos y nos preparamos para un nacimiento, pero no estamos listos para pasar por una pérdida”, explicó. El actor destacó que es justo cuando alguien cercano pasa por una experiencia como ésta que la empatía debe despertarse en el otro: “Pasamos distintas penas y sufrimientos a lo largo de nuestras vidas y seguimos adelante. Y entonces comprendemos que dependemos unos de otros (…) Ésta es nuestra gran oportunidad de mostrar solidaridad y de mostrar empatía”, dijo.

El actor aprovechó para resaltar el trabajo que realizó en este proyecto: “Creo que Land habla de eso. Hablamos de cuán crucial es recibir la empatía y ayuda de otros en el proceso de sanación”, añadió. Aunque Demian ha preferido vivir el duelo por la muerte de su esposa en privado, en redes sociales, sí le ha dedicado varias entrañables imágenes con las ha honrado su memoria, tal como ocurrió en enero pasado, cuando posteó una imagen con motivo del que hubiera sido el cumpleaños de Stefanie: “Te amamos y te echamos de menos tu preciosa sonrisa azul. Se te extraña inmensamente en estos difíciles momentos. Siempre amada, Stefanie Sherk”, escribió.

Un año sin su esposa

En abril de 2020, con motivo del primer aniversario luctoso de Stefanie, Demián compartió una imagen de su esposa y un mensaje en el que le reiteró su amor: “Los años especiales no volverán cuando estábamos todos juntos. Pero con el amor que dejaste en nuestros corazones, caminarás con nosotros para siempre. Siempre estaré agradecido por haber compartido esos hermosos años contigo. Hoy ha sido un año largo y solitario, sin tu presencia amorosa y amable. En memoria cariñosa de nuestra querida Stefanie Sherk”, posteó el actor quien ha elegido Instagram como medio en el que ha compartido varias publicaciones dedicadas a su memoria.