¡No ha cambiado nada! El espectacular regreso de Chuck Bass de 'Gossip Girl'

A lo largo de más de cinco años y seis temporadas, la Gossip Girl logró cautivar al público con su drama juvenil protagonizado por personajes provenientes de dos extremos contrastantes de Nueva York: los chicos y populares del Este de Manhattan y sus contrapartes de Brooklyn con quienes coinciden. Quien haya visto esta exitosa serie seguramente recordará a Chuck Bass, el joven millonario que vivía en el lujoso Hotel Empire, y quien junto a Blair Waldorf, Serena Van der Woodsen, Dan Humphrey, Nate Archibald, se ve envuelto en rumores, chismes, conflictos amorososo y familiares. Este joven privilegiado fue interpretado por Ed Westwick, quien tras el final de la serie participó en distintos proyectos en la televisión, por lo que muchos creyeron que sus tiempos de Gossip Girl habían quedado en el pasado, sin embargo no es así. Mientras se habla de un posible cameo en el reboot de esta serie, el actor británico acaba de traer de vuelta a su icónico personaje de una manera muy original: al estrenar su cuenta de TikTok. "Dime que has visto Gossip Girl sin decirme realmente que has visto Gossip Girl. Voy a empezar”, dijo en su video antes de convertirse nuevamente en Chuck, con uno de sus atuendos distintivos y una expresión inconfundible. Como era de esperarse, esta publicación rápidamente alcanzó miles y miles de reproducciones, además, los fans de la serie no dudaron en sumarse al reto iniciado por él compartiendo sus dúos. Haz click abajo para ver el video que está causando sensación en redes sociales.

