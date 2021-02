Bárbara Mori celebra la vida de su hijo Sergio: ‘Te amo y te admiro’

Febrero es un mes muy festivo en la vida de la familia de Bárbara Mori apenas, el pasado 2 de febrero la actriz celebró su cumpleaños número 43, una fecha en la que recibió cariñosos mensajes en redes sociales por parte de su hijo y de su novio, Fernando Rovzar. Ahora, la actriz está nuevamente, está de festejo, ahora, por el cumpleaños número 23 de su hijo Sergio Mayer Mori, a quien le dedicó un lindo mensaje en el que le expresó lo importante que es en su vida. Este gesto también lo tuvo hace unos días Sergito quien, en su feed de Instagram, compartió varias fotos de su infancia al lado de su mamá: “Eres luz mami, eres luz”, le escribió.

A través de un álbum de 10 imágenes, en las que hizo un recorrido por la vida de su único hijo, la actriz escribió: “¡Feliz cumpleaños al ser más hermoso de este universo! Te amo y te admiro hijo, cada día más. Eres pura inspiración”, el post de la actriz provocó la reacción de casi 100 mil de sus seguidores quienes, en los comentarios, destacaron el gran parecido que el joven guarda con su mamá quien es su gran cómplice de vida. Recordemos que cuando Sergio Mayer Mori dio a conocer que estaba esperando a su primera hija, cuando sólo tenía 17 años, Bárbara Mori fue su principal apoyo para él y para Natalia Súbtil, mamá de la pequeña Mila.

Además de la felicitación de su mamá, Sergio Mayer Mori recibió otro especial mensaje de parte de su novia, Raquel Chaves, la modelo con la que comenzó a salir en noviembre de 2017. Siguiendo los pasos de Bárbara Mori, Raquel utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas líneas al cumpleañero: “Siempre agradecida por ti. ¡Feliz cumpleaños 23, alma gemela! Te amo para siempre”, se lee en su feed, donde compartió varias imágenes de algunos de los trabajos que ha realizado con Sergio en su faceta de modelo, labor que juntó sus caminos hace más de cuatro años.

Convertido en un talentoso músico, Sergio Mayer Mori llega a esta edad más madura que nunca. No sólo ha comenzado a realizar trabajo de manera independiente en la música, también se encuentra en un gran momento en su papel de padre de la pequeña Mila. Para muestra, la íntima fiesta de cumpleaños que, en noviembre pasado, protagonizó la niña en la que, por primera ocasión, la familia de su papá formó parte de este festejo en el que la cumpleañera se convirtió en Alicia, la del País de las Maravillas, pues fue precisamente esta historia la que marcó la temática de esta fiesta.

Bárbara, Sergio y Mila, más juntos que nunca

Aprovechando que le tocaba convivir con Mila en el Año Nuevo, Sergio Mayer y la pequeña se trasladaron a Ixtapa para recibir el 2021 al lado de los Rovzar, la familia del novio de Bárbara. Debido a la buena relación que la actriz posee con el hermano y esposa de su Fernando (Billy Rovzar y Claudia Álvarez) pasó unos días inolvidables bajo el sol, una escapada de la que compartió algunos detalles en Instagram: “Lo más lindo de esta vida”, escribió como descripción de una imagen en la que aparece su hijo y su nieta. En 2016, Bárbara le confesó a la prensa lo especial que era para ella su familia y sobre todo, su labor como mamá: “Fui mamá muy joven, a los 19 años, me embaracé y me embaracé porque yo quería ser mamá, yo lo busqué y eso me cambió la vida, me dio una motivación para sacar adelante mi vida y para sacar adelante a mi hijo y ese amor que él me dio, me cambió y me dio todo para ser quien soy hoy”, confesó en aquel momento.