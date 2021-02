Gabriel Soto sobre el anillo de compromiso que dio a Irina Baeva: 'Entre más discreto y más sencillo en ese sentido es mucho más elegante'

Son muchos, -pero principalmente tres-, los motivos por los cuales Gabriel Soto puede sentirse el hombre más afortunado. Por un lado, el galán tiene la dicha de ser el papá de dos hermosas niñas, quienes han sido su mayor inspiración y motor para salir adelante. Aunado a esto, también está su reciente compromiso amoroso con Irina Baeva, la guapa actriz que ha hecho latir fuerte su corazón a lo largo de todo este tiempo, tanto así que hoy celebran juntos esta nueva etapa de muchos planes. Por si fuera poco, en lo profesional el intérprete ha sumado a su larga lista de éxitos otro importante reto, ahora como protagonista de la telenovela Te Acuerdas de Mí, una dicha que lo llena de orgullo en este instante tan crucial de su vida, del que ha hablado con la mayor transparencia en una reciente entrevista, y qué mejor espacio para hacerlo que a través de la portada digital de HOLA! USA.

Con el corazón en la mano, Gabriel compartió algunos detalles de la satisfacción y el equilibrio en el que hoy se encuentra, una historia que no podría contar sin la presencia tan imprescindible de aquellas personas que siempre están a su lado. “Todo es bueno mientras tu alma esté bien, ¿y qué es mi alma? La gente que está a mi alrededor, lo que está cerca de mí, lo que es mis adentros, mi casa, mi hogar, mi pareja, mis hijas, mi trabajo. Mientras todo esté bien y mientras haya salud, todo lo demás se puede sortear. Tengo mi proyecto de Fundación de Box, pues, la vida te va a tirar golpes inesperados y de repente te va a sacar…”, comentó, tras afirmar que prefiere mantener su ámbito personal lejos de las redes sociales, dando prioridad a los asuntos profesionales.

A pesar de que Gabriel ha atravesado por algunos instantes complicados a lo largo de su vida, se mantiene firme y con la clara idea de no darse por vencido, asumiendo cada situación como una oportunidad para continuar “con más carácter, con personalidad, con más entereza y sobre todo con más experiencia de aprender de los errores…”, compartió el intérprete a HOLA! USA. En ese espacio, también hizo énfasis en la importancia que ha cobrado para él el hecho de estar comprometido con Irina, más allá de las criticas y opiniones de terceros, como cuando luego de entregarle el anillo a su prometida surgieron algunos comentarios en torno al tamaño de la joya. “Al respecto, creo un par de cosas: primero, que el tamaño no tiene absolutamente nada que ver, aquí lo que importa es el tamaño del amor. Segundo, la gente que dice que un anillo más grande y demás, la verdad es que pienso que es pura superficialidad y materialismo. La tercera es que yo creí que un anillo de esa índole, entre más discreto y más sencillo en ese sentido es mucho más elegante…”, reveló.

¿Un hijo, la boda? Qué sigue para Gabriel

Por ahora, tanto Gabriel como Irina están enfocados de lleno a sus compromisos profesionales, dándose el tiempo necesario para que su boda pueda ocurrir en el momento más preciso, así lo explicó el galán. “Todavía no tenemos nada planeado, no tenemos fecha. Tenemos que dejar que las cosas caminen de acuerdo a la pandemia que nos tiene a todos detenidos. La idea es que la familia de Irina viaje de Rusia… bueno, la gente más cercana, porque evidentemente no todos pueden viajar. Hasta que no se abran los vuelos internacionales y adaptarnos a los proyectos que tengamos de trabajo para poder hacer una cosa bonita…”, reveló.

Por otro lado, y ante la posibilidad de tener otro hijo, el intérprete fue muy claro, dando muestras de que a lo largo del proceso lo más importante es y será asumir con madurez cada una de las etapas de su relación. “Pues nunca digas de esa agua no beberé. No, esto es parte del proceso, de irnos adaptando como pareja y de entender las necesidades del uno y del otro para seguir caminando juntos. Ya veremos a ver qué pasa, vamos paso a paso…”, dijo.

Durante la charla, Gabriel también se dijo muy agradecido con Televisa, empresa para la que ha trabajado por más de 25 años, y la cual ha confiado en él para ser parte de Te acuerdas de mí, historia en la que interpreta a Pedro Cáceres, un personaje que, asegura, “siempre se está debatiendo entre lo que quiere hacer y en lo que su corazón le dicta hacer y en lo que sus sentimientos le dictan hacer y lo que realmente tiene que hacer por agradecimiento y por la educación que él tiene…”, reveló sin dar más detalles, pues prefiere que el público sea quien descubra más de este melodrama a través de sus pantallas.