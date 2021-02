'El Burro' Van Rankin revela el por qué de su último distanciamiento con Luis Miguel

Una de las amistades más entrañables en la vida de Jorge ‘El Burro’ Van Rankin ha sido la de Luis Miguel, de quien se mantuvo alejado por más de dos décadas, luego de que el conductor de televisión le realizara al cantante una broma telefónica en el pasado, la cual no fue del agrado del intérprete. Sin embargo, todo dio un giro en el año 2018, cuando ambos tuvieron la oportunidad de reencontrarse y pasar la página de aquel episodio de la juventud, retomando la grata relación que incluso quedó documentada en un par de fotografías que se viralizaron en redes sociales. Lo cierto es que a más de dos años de esa reunión, todo parece indicar que se ha dado un nuevo distanciamiento entre los dos, al menos así lo dejó ver el presentador, quien con toda franqueza se refirió a esta situación.

Tan transparente como suele ser, ‘El Burro’ recordó la anécdota de su reencuentro con El Sol, esto durante una charla de lo más personal con Yordi Rosado, quien prestó mucha atención al relato de esa velada a la que fue invitado por Miguel Alemán Magnani y a la que asistió acompañado por su esposa, Magda Bleizeffer. “Llegué a Acapulco, y me encuentro con él, me dio muchísimo gusto… te lo digo de corazón. Lo veo venir como a 20 metros, estaba oscuro, de noche, venía de negro, guapo como siempre, lo veo, yo estaba entre medio nervioso, te soy honesto… Veo que se empieza a reír… un abrazo pero sincero (nos dimos) y de ahí fue un año (muy bueno) de vernos otra vez seguido, conoció a mi esposa, conoció a mis hijas en foto, fuimos a comer, fuimos a sus conciertos y volvió a ser el mismo de siempre…”, reveló.

De acuerdo con Van Rankin, luego de ese encuentro todo comenzó a marchar de maravilla, hasta que ocurrió algo que pudo haber dado pie al nuevo distanciamiento entre ambos, según explicó a lo largo de la conversación. “Me dio su gafete otra vez de all access (acceso total), fui a verlo al Auditorio, me dice: ‘Preséntame a tu mujer’, y le enseñé las fotos de mis hijas, y le daba mucha risa Magda. Le dice Magda: ‘Oye Micky, una foto’, y le dice (Luis Miguel): ‘Claro que sí’. Saliendo de ahí Magda me dice: ‘¿La puedo subir?’ Y se armó un (problema), entonces es ahí donde dije: ‘Ya qué (flojera) la relación. Yo paso’…”, dijo en tono tranquilo y de lo más relajado. Al mismo tiempo, Yordi no dudó en preguntarle si ya no se llevaba con el cantante, a lo que él respondió negando con la cabeza: “Otra vez no”, dijo.

Aunque ‘El Burro’ no detalló cómo era la fotografía que causó el problema, tiene muy presente la reacción del equipo del intérprete de La Incondicional, quienes asegura le hicieron una importante indicación al percatarse de lo que había ocurrido. “Me hablaron de la oficina de Miguel que la bajara (la foto) y la bajé”, agregó tomando todo con buen sentido del humor y reiterando el aprecio que tiene por ‘Micky’. “Mira que lo extraño…”., confesó a Yordi, quien no podía creer que nuevamente los dos estuvieran pasando por una situación así.

Un cariño que perdura

Lo cierto es que a pesar de las circunstancias, ‘El Burro’ tiene un cariño muy especial por Luis Miguel, de quien conserva entrañables recuerdos, entre ellos una fotografía de la juventud que nunca antes había mostrado, y la cual reveló en sus redes sociales en abril de 2020 para felicitar así a su amigo, quien celebrara su cumpleaños 50. “¡Muchas felicidades Mickey! 50 años, pásala muy bien @lmxlm”. Al ser cuestionado en el programa ‘Hoy’, emisión de la cual era conductor, respondió: “Teníamos como 31 o 32 (años)…”, aseguró.

