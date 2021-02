Vestidos de novios, Gala Montes y Horacio Pancheri se despiden de 'La Mexicana y el Güero'

Con una boda, así fue como llegó a su fin La Mexicana y el Güero, un proyecto que conquistó a la audiencia y dio mucho de qué hablar por la química que Gala Montes y Horacio Pancheri mostraron en la pantalla grande, su romance de ficción resultó tan significativo para el público que, incluso, se comenzó a especular sobre el hecho de que los actores sostenían una relación sentimental, situación que hace unos días negaron durante una entrevista en el programa Hoy donde aseguraron que sólo son amigos. Recordemos que el rumor que relacionaba a Gala con Horacio se desató a partir de que Marimar Vega confirmó su ruptura con Pancheri. Para reconocer que había regresado a la soltería, la semana pasada, el actor realizó un video que compartió en Instagram donde, además de esta información, pidió no involucrar a terceras personas con el fin de su relación y se refirió específicamente a Gala Montes.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En medio de estos rumores, anoche, los actores acapararon todas las miradas al interpretar una de las bodas que se transmitieron en el gran final. Katya y Rodrigo (sus personajes) se juraron amor eterno, uno de los momentos preferidos de la audiencia y de los actores quienes, a través de sus redes sociales, compartieron varias imágenes del día que llegaron al altar en la ficción. Con una foto en la que aparece al lado de Gala, vestidos de novios, Horacio escribió: “Fin... Eternamente gracias a todos mis compañeros de @lamexicanayelgueroof y a mis querido productores @nicandrodiazof y @aarvizu2001. A todo el equipo técnico, directores, vestuario, maquillaje, arte, diseño, y todos lo que fueron parte de esta historia... Gracias”.

VER GALERÍA

Por su parte, Gala Montes también compartió con sus seguidores varias fotos, captadas, durante las grabaciones del final, donde la vimos guapísima con su vestido de novia: “Demasiado que agradecer. Aprendí tanto, no solo como actriz, me atrevo a decir que personalmente llegué siendo una y terminé siendo otra. Gracias @nicandrodiazof y @aarvizu2001 por la oportunidad. Por saber llevar este barco a toda marcha y llevarnos a todos con ustedes en esta gran oportunidad de salir a trabajar en plena pandemia”. La actriz aprovechó estas líneas para agradecerle a la protagonista, Itatí Cantoral, con quien comenzó una linda amistad en este proyecto: “Gracias a este mujerón @itatic_oficial por ser una gran maestra, amiga, compañera, guía, cómplice en esta gran aventura. Te amo mucho y siempre serás mi gran ejemplo a seguir. Eres grande Itatí, te amo a ti y a tu familia”, escribió.

De los momentos más emotivos del gran final destaca el instante en que Katya y Rodrigo se fundieron en un tierno beso, una imagen que los fans de la historia popularizaron en redes y que, tanto Gala como Horacio, compartieron en sus redes. Durante la entrevista que los actores concedieron, el viernes pasado al programa Hoy, Horacio se dijo muy feliz del cariño con el que el público recibió al romance entre Katya y Rodrigo: “Lo que veíamos en redes es que había mucha gente que decía que había mucha química entre la pareja, entonces, pues nada, siempre la gente se confunde, inventa”, comentó el argentino.

VER GALERÍA

Gala y Horacio, solo amigos

Aunque ayer la audiencia se ilusionó con la historia de amor de Katya y Rodrigo, en la realidad, los actores solo sostienen una relación de amistad y así lo explicó el argentino: “Lo que pasa es que hicimos un gran trabajo y traspasó la pantalla, entonces, la gente pensó que estábamos juntos (…) Si estuviésemos juntos lo diríamos, pero no, somos amigos y compañeros”. Por su parte, Gala también se pronunció sobre estos rumores y aseguró que es completamente falso que sostenga un romance con el argentino: “Sí me molesta porque son chismes y son mentiras y al final te ponen a ti en un lugar que no es. Yo he llevado una carrera muy limpia, muy pulcra, de la mano de mi mamá, y a mis 20 años pues no”, comentó hace unos días en el matutino.