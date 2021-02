En exclusiva, Eduardo Santamarina sobre su proyecto más importante: ‘Somos una familia mixta que nos amamos profundamente’

Eduardo Santamarina no necesita presentación, su extraordinaria carrera como actor habla por sí sola. A la larga lista de producciones que ha engalanado con su talento, recientemente, se sumó Buscando a Frida, la serie que grabó para Telemundo bajo las reglas de la nueva normalidad. Tras su estreno en Estados Unidos, el pasado 26 de enero, Santamarina platicó, en exclusiva con HOLA.com, sobre esta historia con la que regresa a la pantalla chica. Con la amabilidad y el carisma que lo caracterizan, nos abrió su corazón y, además de este thriller televisivo, también nos habló de su proyecto de vida más importante: su familia con Mayrín Villanueva. Sincero, el veracruzano, nos contó sobre su faceta como papá y de cómo está viviendo el primer amor de sus hijos, Roberto Miguel y Sebastián, quienes lo ha hecho recordar la ilusión de esta etapa.

Emocionado por el trabajo que realizó en Buscando a Frida, el actor nos confesó: “Es la primera vez que yo, como actor, toco este género, nunca había hecho un proyecto de suspenso, de intriga y me siento muy orgulloso del resultado. Cuando uno trabaja en proyectos así, son situaciones que te llevan al límite”. Eduardo hizo referencia a la temática que toca esta serie: “Son 80 capítulos y desde el capítulo uno desaparece mi hija, imagínate tú, encarnar estos personajes, son cicatrices muy profundas y dolorosas, porque es una tragedia”. El actor reconoció que este trabajo fue un gran reto: “Encarnarlo y el hecho de que fue la primera vez que yo hice algo así, emocionalmente, sí fue muy desgastante, pero cuando ves el resultado te enriqueces de muchas formas, tanto como persona, como artistas”, explicó.

Eduardo nos confesó que antes de aceptar el papel de Abelardo Pons lo consultó en casa: “Es algo que platiqué yo con Mayrín, porque siempre que nos invitan a un proyecto lo platicamos entre nosotros y sí tocamos este tema entre nosotros, imagínate, teniendo cinco hijos, es algo que no se lo deseas a nadie, sobre todo, no podemos ponernos una venda en los ojos, viviendo día a día el tema de la inseguridad”. El actor aprovechó para hablar de las redes sociales que, en la trama, juega un papel crucial, situación por la que admitió, él sí ha conversado con sus hijos sobre el uso de estas aplicaciones: “Sí, hay que hacerlo, el tema de decir cómo nos pueden ayudar, darles buen uso, bendita tecnología, en nuestros tiempos no existía. Que no sientan que uno los quiere vigilar, al contrario, es nada más querer saber dónde están, por si llegase a haber algún imprevisto, alguna situación desagradable, poder actuar de la forma correcta”.

Hablando de redes sociales, lo cuestionamos sobre el noviazgo de su hijo Roberto Miguel quien, a través de Instagram, se muestra muy ilusionado: “Más enamorado que nunca”. El actor reconoció que, en casa, su hijo no es el único que fue flechado por Cupido: “También Sebastián, ahora sí que, de los cinco que tenemos, Roberto y Sebastián están súper enamorados y nos llenan de alegría, además de que nos hacen recordar porque, en el caso de los dos, es su primer amor, es padrísimo”. Sobre si ha aconsejado a sus hijos sobre el amor, nos dijo: “Esas cosas, en cuestiones de amor, las tienen que ir descubriendo ellos. Yo lo único me atrevo a decir es, en el caso de ellos, que son varones, que cuiden a sus novias, que son mujeres, que no hagan lo que no le gustaría que les hicieran a sus madres o a sus hermanas, que las tienen que tratar con un profundo respeto, esa es la sugerencia que yo me atrevo a decirles a ellos”.

Al amor que están experimentando sus hijos, se suma el que él y su esposa, Mayrín Villanueva, se profesan. En ese sentido, nos reveló cómo planea celebrar su aniversario de bodas número 12, el próximo 28 de febrero: “A Mayrín la traemos trabajando, de sol a sol, haciendo Vecinos, por un lado y, por otro, una telenovela. Va a llegar el 28 y no va a haber la oportunidad de salir, por el trabajo y por la pandemia, pero eso no es pretexto para poder estar juntos y refrendar nuestro amor, con nuestros hijos, aquí en casita. Es un momento de agradecer que ella haya decidido estar conmigo y que yo con ella, hay un compromiso de vida”. Santamarina se dijo muy orgulloso del gran equipo que tiene en su hogar: “Gracias a nuestra unión, juntamos los míos, los tuyos y los nuestros, somos una familia mixta que nos amamos profundamente, donde hay mucho respeto, hemos logrado tener una buena familia. Esta chamba, no es sólo de los padres, también hay que darle un agradecimiento a nuestros cinco hijos y gracias a Dios ahí vamos, descubriendo nuevas etapas, ahora de ellos”.

¿Por qué salió de Miembros al Aire?

En otro tema, el actor también nos contó cuál fue la razón por la que salió de Miembros al Aire, un proyecto del que aprendió mucho: “Ese ciclo ya lo cerré y fue hermosos, porque fue casi un año y medio haciendo algo que jamás había hecho en mi carrera, pegándome unas balconeandas tremendas, imagínate, cinco hermanos hablando de todo y de nada”. El actor reconoció que su salida era algo que ya se tenía hablado: “Yo ya no pude estar, estaba pensando así, porque yo, cuando hago una serie, una telenovela o una película, no puedo darle el tiempo que requiere a Miembros al aire, entonces falto mucho”. Dando lecciones de profesionalismo, aprovechó para hablar maravillas de los conductores que entraron en su lugar y en el de Mauricio Mancera: “En esta nueva temporada metieron a José Eduardo, que está maravilloso y a Yordi que es un maestrazo, en este tipo de programas”. Con mucho cariño, el actor reconoció que de ese proyecto se lleva grandes recuerdos: “Fue un gran aprendizaje, fue muy divertido. Me di cuenta del gran auditorio de Miembros al aire, mi sorpresa fue que, yo pensé que era un programa para hombres, porque el lenguaje que se utiliza es un poco florido, pero me llevé la sorpresa de que la mayoría de público son mujeres”, finalizó.