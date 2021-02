Bárbara Mori habla de una de las pruebas más difíciles que ha enfrentado: 'Me enojé mucho con la vida'

La vida le ha puesto a Bárbara Mori pruebas difíciles, las cuales ella ha podido superar de la mejor manera, obteniendo importantes aprendizajes que ella ha buscado compartir con otras personas. La actriz, quien hace unos días celebró su cumpleaños, ha hablado de las dolorosas experiencias que vivió en su infancia y cómo estas la marcaron profundamente. En una reciente charla con una amiga, la intérprete ha vuelto a abrir su corazón para recordar otro difícil episodio de su vida que fue cuando le diagnosticaron cáncer.

Bárbara participó en u conversatorio con su amiga y colega Leonor Varela, a propósito de su libro Ir al cielo y volver. Mi camino con Matteo. Al hablar de la conmovedora experiencia de la autora quien perdió a su hijo, Bárbara recordó aquel duro momento en el que le detectaron dicha enfermedad, lo que fue sin duda una de las experiencias más desafiantes de su vida. “Muchas veces, cuando atravesamos situaciones difíciles como ésta, yo te comparto, yo tuve cáncer a los 29 años y cuando me dio cáncer lo primero que pensé obviamente, pensé en la muerte…”, expresó la actriz en la charla transmitida en el canal de YouTube de la editorial del mencionado texto. “Pero también hubo un enojo en mí de decir ‘por qué me está pasando esto, yo soy una buena persona, por qué me está pasando’, entonces me enojé mucho con la vida”, admitió.

La actriz contó que, tras aquella primera reacción, pudo visualizar con otros ojos la situación la situación en la que se encontraba. “Conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de que, cuando nos pasan este tipo de cosas, la pregunta correcta no es ‘¿por qué?’, sino es ‘¿para qué?’, qué tengo que aprender yo de esto, para qué me está sucediendo esto”, reflexionó.

Fue en 2009, cuando se encontraba promocionando la cinta Cosas Insignificantes, que Bárbara dio a conocer que había padecido cáncer cervicouterino. “Es tremendo decir ‘sí, yo tuve cáncer, por algo me está mandando Dios una prueba como ésta y lo tengo que enfrentar’. Lo tomé con fortaleza y salí adelante”, contó entonces la intérprete en un encuentro con la prensa, sin revelar más detalles sobre cuándo había sido diagnosticada con la enfermedad. “Ya estoy totalmente rehabilitada, me operaron, pero es necesario seguir informada y tener una constate revisión”, agregó.

Las lecciones de fortaleza en la que ella misma fue su maestra

En su charla con Leonor Varela, Bárbara también recordó lo vivido en su niñez y compartió que vivencias tan duras como las que le tocaron le ayudaron a darse cuenta de lo fuerte que era. “Cuando nosotros atravesamos por experiencias duras, y te lo digo, yo tuve una infancia súper dolorosa y con mucha violencia intrafamiliar, atravesamos esas experiencias y no sabemos ni por dónde vamos a salir, no sabemos ni por dónde hacernos y de pronto pasa y logramos atravesarla”, comentó la actriz, quien de hecho está trabajando en una película en la que dichas experiencias le sirvieron de guía.

“Cuando hacemos un recuento y volteamos para atrás y decimos: ‘¿Qué fue? ¿Cómo fue que no me caí? ¿Cómo fue que me mantuve en pie? ¿Qué fue lo que me dio la fortaleza y las ganas de salir adelante?’”. Ante estas interrogantes, Mori compartió lo que ha resulto: “Hacemos esta reflexión y encontramos que aquello que nos mantuvo pie nos pertenece y está en nuestro mundo interno... Todo lo que buscamos está aquí dentro”, aseguró. “Y el haber trabajado, perdonado, transformado mi historia de vida, hoy me permite estar en un lugar donde mi propósito de vida es mucho más allá que mi historia de vida, tiene más que ver con el despertar de la conciencia de los otros, de la humanidad, del servicio”, agregó la actriz, quien tiene una fundación que enfocada en cumplir los sueños de los niños antes de partir.

