Leticia Calderón pide tiempo y respeto para enfrentar el duelo por la muerte de su papá La actriz reapareció en redes sociales con un mensaje en el que confesó que el proceso no ha sido nada fácil

Después de que el pasado 3 de febrero, Leticia Calderón utilizó su cuenta de Twitter para compartir con sus seguidores la triste noticia del fallecimiento de su papá, don Mario Calderón, quien desafortunadamente perdió la batalla contra el Covid-19, la actriz había decidido retirarse de las redes sociales para vivir su duelo. Debido a la inquietud de algunos por saber cómo se encuentra la actriz, decidió romper su silencio y, con un mensaje en el que pidió respeto por el momento familiar por el que está pasando, se comunicó con sus fans quienes, durante los últimos días, le han estado haciendo llegar muestras de cariño, a través de esta medio. Recordemos que, en enero pasado, la familia de la actriz se enfrentó al Covid-19, una enfermedad que mantuvo hospitalizada la actriz por una semana.

En medio de su dolor, Leticia Calderón tomó su cuenta en esta red social, para admitir que no se siente lista para hablar del tema y que prefiere pasar el duelo cobijada por los suyos, en la intimidad de su hogar: “No tengo ganas de hablar. Está siendo muy difícil este proceso. Agradezco que lo entiendan y nos den tiempo. Gracias por sus mensajes y muestras de cariño”, se lee en este tuit que rápidamente se viralizó. Debido a que no ha dado declaraciones sobre el sensible fallecimiento de su papá, esta publicación tomó mucha relevancia al ser su primera reacción, tras la triste noticia.

Aunque Lety ha optado por enfrentar este momento en privado, no se ha olvidado de apoyar causas sociales, como lo hizo ayer por la noche, cuando compartió en Instagram un clip donde, varios afiliados a la ANDA, piden apoyo para sostener la casa en la que habitan varios de sus excompañeros de la tercera edad: “Por favor, ayudemos a la casa del actor”, escribió la actriz como descripción de este video. Además de esta publicación, compartió una imagen con la leyenda: “Tus alas ya estaban listas para volar, pero mi corazón nunca estuvo listo… para verte partir”, con esta frase, Calderón hizo una clara alusión al momento tan difícil por el que atraviesa toda su familia.

Fue el pasado miércoles, cuando la actriz informó a sus seguidores que su papá había perdido la batalla contra el Covid-19: “Con el corazón destrozado les comparto que mi maestro, mi amigo, ya no llegará a su casa. Decidió reunirse con sus papás y dejarnos con un gran vacío. Te vamos a extrañar mucho papito”, escribió. Antes del sensible fallecimiento de su papá, la actriz habló con Ventaneando, de el estado de salud de toda su familia: “La última prueba que nos hicimos hace una semana, mi mamá salió negativo, afortunadamente, mis hijos salieron positivo, yo salí del hospital siendo positivo, me dijo el doctor que es algo completamente normal, que es una curva a la baja, en un par de días, nos tendremos que hacer la prueba y espero que ya salga negativo”, explicó.

La lucha de su padre contra el virus

Durante esta conversación, Leticia Calderón reveló que, por desgracia, no fue la única de su familia en pisar el hospital, pues su papá y su hermano, también fueron ingresados. Aunque en el momento de la entrevista su hermano, a quien le dio neumonía, ya había sido dado de alta, su papá, continuaba lidiando con las complicaciones que le trajo el Covid: “Luchando, mi papi sigue luchando, es un hombre muy fuerte y nosotros estamos rezando mucho por él, yo creo en los milagros, en la oración y creo que, si nos unimos, ojalá tengamos la oportunidad de volverlo a ver y seguir contando con su presencia. Mi mamá, obviamente lo está esperando y lo extraña muchísimo y todos”, comentó en aquella ocasión.