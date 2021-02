'Nunca entendí por qué terminamos', Irina Baeva se abre sobre su ex, mientras él responde

Los primeros años de Irina Baeva como actriz en México están marcados por acontecimientos que dejaron una imborrable huella entre sus recuerdos, como el de aquel romance que sostuvo con el actor Emmanuel Palomares, que asegura concluyó de una manera que aún no logra explicarse. Tan transparente como suele ser, la intérprete se sinceró sobre este difícil episodio de su vida durante una íntima charla con Yordi Rosado, -en donde a la par de celebrar su actual compromiso sentimental con Gabriel Soto-, no dudó en remontarse a aquellos años en que asegura dio todo por salvar esa relación. Lo cierto es que días después de esas declaraciones, el galán en cuestión no dudó en responder a lo dicho por la estrella de origen ruso, quien no tuvo filtros a la hora de compartir esta parte de su historia personal.

En la comentada entrevista, Irina habló a corazón abierto de lo duro que fue para ella enfrentar esa ruptura, y de cómo vivió ese instante en que incluso llegó a sentirse completamente sola. “Nosotros terminamos, fue el drama de mi vida, pues le sufrí mucho. Nunca entendí por qué terminamos y yo lo amaba muchísimo, la verdad que era una relación muy bonita, llevábamos mucho tiempo juntos, como dos años y medio, más o menos. Fue cuando mejor me iba de trabajo y en ese momento fue cuando más sola me sentí… Sí (él me terminó a mí), no sé qué fue, te lo juro que hasta le preguntaba, le decía: '¿Pero qué es lo que está mal?’. Yo a lo mejor no le ponía tanta atención a la relación o lo que sea, la verdad es que no sé por qué…”.

Al ahondar en sus declaraciones, Irina hizo énfasis en el gran esfuerzo que hizo para que ambos pudieran retomar el camino y seguir disfrutando de su noviazgo, aunque aquello nunca fue posible. “Yo luché por esa relación, yo le mandaba sorpresas, yo traté de hablar con él, le puse un rango de un mes, dije: ‘En este mes voy a tratar de recuperar la relación’… Le hice una cena romántica… una amiga mía me ayudó a llevarlo, él no sabía a qué iba, de pronto llegó… le dije: ‘Oye, yo te amo, por favor vamos a darnos una oportunidad'. Y él me dijo: ‘Yo también te amo, pero yo ya no quiero estar contigo’…”, dijo enteramente conmovida, reiterando que lo amaba mucho. “Justo cuando terminamos estábamos invitados a la boda de Michelle Renaud… yo fui sola a la boda…”, agregó.

Irina también aseguró que su ruptura coincidió con el final de las grabaciones de la telenovela Vino El Amor, en donde conoció a Gabriel Soto, con quien para ese entonces solo tenía una amistad. A pesar de cómo se dieron las cosas, afirma que tiene un gran cariño por Emmanuel, algo que logró superar con el paso del tiempo. “Después coincidimos en Mira Quién Baila y lo quiero mucho. Me llevo muy bien con su familia, nos seguimos en Instagram, conocí a su hermana y siempre le deseo todo lo mejor. Simplemente creo que ahí no hay como culpables ni mucho menos, no había ni terceros en discordia, simplemente ya no íbamos por el mismo camino…”, aseguró.

¿Qué respondió Emmanuel Palomares?

Tras las declaraciones de la actriz, Emmanuel se tomó el tiempo para dar su propia versión de la historia, afirmando que llegó un momento en el que supo que lo mejor era seguir adelante. “Siempre estuvimos claros de la razón de mi decisión. Una vez que ella descuidó nuestra relación, comprendí que después de casi tres años juntos, era momento de seguir creciendo cada uno por caminos separados…”, dijo en entrevista para People en Español. "Hubo mucho amor y respeto entre nosotros. Y de Irina siempre tendré muy bonitos recuerdos…”, agregó.

