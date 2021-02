Ariadne Díaz da detalles de cómo enfrentó al Covid-19 por segunda vez

Fue el pasado fin de semana cuando Aridne Díaz tomó sus redes sociales para compartir con sus seguidores que había dado positivo a Covid-19, por segunda ocasión. Tras el anuncio fueron muchos los fans y los medios de comunicación que se mantuvieron atentos a la salud de la actriz quien comentó: “Tuve Covid otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera, pero nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien”. Luego de recibir muchos mensajes de sus seguidores en los que le expresaban su preocupación, la actriz decidió hacer un video en el que contó cómo fue su experiencia esta ocasión, además para informar que su estado de salud es muy bueno y por suerte no ha presentado ningún tipo de secuela.

La actriz comenzó recordando cómo fue que, en diciembre pasado, lidió con el virus, por primera ocasión: “Me había dado la primera vez Covid, fue como dolor en la espalda alta, que después entendí que eran los pulmones, mucho dolor de cuerpo, articular, escalofrío y muy poquita fiebre, yo sabía que algo no estaba normal, me hice un examen, en aquel momento, me salió positivo, a Marcus y a Diego les salió negativo”, comentó. Reconoció que en su primer contagio sintió malestares moderados: “Me fue muy bien, en aquel momento, la pasé mal un día, siempre saturé perfecto, poco a poco fue pasando”, contó. Aunque creyó haber creado anticuerpos, casi tres meses después, vino el nuevo contagio.

Ariadne aprovechó esta parte del video para explicar por qué le pudo haber ocurrido otro contagio con tan poco tiempo de diferencia: “Dos meses y medios después (…) honestamente y para que no se alarmen a mí me dijo la doctora: ‘Como te dio muy leve la primera vez es muy posible que no hayas hecho tantos anticuerpos y estabas tan expuesta como al principio’. Entonces, no es que haya dejado de cuidarme, es un virus, que ya sabemos, está por todas partes”, detalló. La actriz contó que fue hace unas semanas cuando viajó con su familia a Guadalajara, que presentó los primeros síntomas: “Estamos llegando a Vallarta y me empecé a sentir mal (…) Dije claro, otra vez me duelen los pulmones, otra vez me dio Covid”, recordó.

Una vez que recibió el diagnóstico, Ariadne comenzó a hacer un trabajo mental muy importante para mantenerse tranquila: “Fui a hacerme el examen en Vallarta y me salió positivo. Es muy fuerte emocionalmente porque estamos bombardeados por todos los medios de todas las cosas terribles que pueden suceder y que pasan. En ese momento, decido confiar en que tengo una buena alimentación, que soy una persona sana, que soy una persona joven. Decidí no ver noticias ni cosas que me pudieran asustar más, porque ya de por sí uno está asustado”, comentó la actriz quien dijo que la cuarentena la pasó con Marcus Ornellas y con su hijo Diego, con todas las medidas necesarias para evitar que ellos se contagiaran: “Salieron negativos una vez más (…) seguí estando con ellos, encerrados en la casa, pero la vida normal”, dijo.

¿Cuál fue la diferencia con su primer contagio?

Tal como lo dijo cuando anunció que estaba lidiando con el virus por segunda ocasión, Ariadne admitió que, en esta ocasión, los síntomas se intensificaron, por fortuna no se le complicó: “En lugar de sentirme, uno o dos días mal, me sentí una semana mal y el dolor físico fue mucho peor, nunca mi saturación bajó de 97-98, gracias a Dios. Tuve mucho dolor, de que no me podía ni mover, pero bueno, dentro de lo que cabe, estuve muy bien”. Por último, la actriz reveló que gracias a los últimos estudios que se practicó pudo ver que el daño que registraron sus pulmones en el primer contagio desapareció: “Tan bien me fue, que la tomografía, de la primera vez, sí estaba un poquito lastimado el pulmón, a pesar de que me había dado más leve, y la segunda, salió que ya se había quitado todo, entonces, estoy agradecida con Dios, con mi cuerpo que me haya respondido así”, finalizó.