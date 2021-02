¡Ya se transmitió! Así fue el primer beso de Nina Rubín, en la ficción -y en la vida real

Desde que Nina Rubín aceptó su papel de Fabiana en Te Acuerdas de Mí, hubo una escena que acaparó su atención, se trata de la secuencia en la que su personaje comienza un romance con el de Eddy, interpretado por Alessio Valentini. Lo curioso de esta parte de la historia es los chicos tuvieron que darse su primer beso en la ficción, desde que lo leyó en el guion, Nina se estuvo preparando para este llamado pues, en su caso, además de ser el primero beso que daría en su carrera de actuación, también lo sería en la vida real: “Lo chistoso es que, en realidad, nunca he tenido novio, y haciendo este personaje ya me tocó el primer beso”, confesó hace unas semanas Nina en entrevista para el programa Hoy. Con el estreno de la telenovela, la tan esperada escena llegó y ya se transmitió, no sólo el primer beso, sino también el curso que está tomando la relación de los personajes de Rubín y Valentini.

Desde los primeros capítulos de este melodrama, se presentaron a los personajes de Faby y Eddy que, al conocerse, experimentaron un click instantáneo. Aunque Nina confesó que esta escena le generó mucha inquietud por lo que significaba en su vida -“Tengo que admitir que cuando pasó, sí estaba muy nerviosa”-, como toda una profesional no mostró su nerviosismo frente a las cámaras y la secuencia se convirtió en una de las consentidas del público de esta telenovela. Y es que, en los últimos días, Faby y Eddy no sólo se han dado un beso, los jóvenes ya se enamoraron en la historia y han estado regalando a la audiencia varios gestos de amor.

Previo al estreno de esta historia, Nina estuvo compartiendo varios detalles de su debut en las telenovelas, en diferentes reportajes realizados por su mamá para el matutino. Ahora que la historia ya arrancó, Andrea Legarreta participa en la cápsula donde se da el avance de las telenovelas y donde, hace unos días, se transmitió el primer beso de Nina Rubín. La secuencia ocurrió cuando Eddy acude al hotel de la familia de Faby a buscarla, es en ese momento, fue cuando los jóvenes se miran a los ojos y se dan un tierno beso, digno de la primera vez. Luego de ver esas imágenes Galilea Montijo le preguntó a Andrea, qué opinaba Erik Rubín, a lo que respondió divertida: “Él las apoya en su carrera”, haciendo referencia al profesionalismo de su hija.

Durante estas casi dos semanas que ha estado al aire Te acuerdas de mí, Nina ha demostrado su talento y se ha mostrado como pez en el agua, se desenvuelve como el resto del elenco, dejando claro que, aunque es su primera telenovela, ella es una excelente actriz que lo mismo toma retos en cine, en teatro o en la pantalla chica, tal como lo hizo su mamá en sus inicios. En tiempo récord, Faby ha conquistado al público por su frescura y los matices de este personaje: “Este proyecto es mi clase de actuación y se convirtió en mi día a día, entonces, cada día aprendo, veo a mis compañeros y digo 'wow' (…) Para cuando termine esto voy a tener un gran crecimiento y voy a seguir creciendo”, comentó Nina durante su visita al programa conducido por su mamá, a donde acudió en compañía de Natalia Téllez con quien promocionó el estreno de esta producción.

Eddy, su primer amor en la ficción

Fue en octubre pasado, cuando parte del elenco de Te Acuerdas de Mí se trasladó a Huatulco, Oaxaca, donde se grabaron las primeras escenas de esta historia (incluido el beso de Nina), que la actriz le presentó a sus seguidores a Alessio Valentini, quien da vida a Eddy quien se ha convertido en su gran cómplice en las grabaciones de la telenovela: “Fabi y Edy, en la playa”, escribió Rubín como descripción de una foto que compartió al lado de su compañero: “Qué bonita historia porque Faby y Eddy, que es mi personaje y el de Alessio, son muy diferentes, pero conectan”, comentó la actriz en una entrevista para Televisa Espectáculos.