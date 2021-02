Gala Montes y Horacio Pancheri sobre los rumores: ‘Si estuviésemos juntos lo diríamos’

Después de que la semana pasada Horacio Pancheri reconfirmara la noticia de su ruptura con Marimar Vega, un rumor que lo relacionaba sentimentalmente con una de sus compañeras de La mexicana y el güero tomó fuerza en las redes. Aunque él reveló en el clip que posteó en Instagram que entre su exnovia y él no hubo terceras personas, las especulaciones sobre si entre el y Gala Montes hay algo más no se hicieron esperar. Esta mañana, los actores de la producción de Nicandro Díaz acudieron al matutino para promocionar el gran final de esta historia que se transmitirá el próximo domingo, aprovechando la presencia de ambos en el foro, fueron cuestionados sobre este rumor que los relaciona.

Durante una conversación, encabezada por Galilea Montijo y Andrea Legarreta, las conductoras los cuestionaron sobre las especulaciones que los involucran a ambos: “Lo que pasa es que hicimos un gran trabajo y traspasó la pantalla, entonces, la gente pensó que estábamos juntos”, confesó Horacio al inicio de la entrevista. Por su parte, Gala Montes aprovechó para negar que, entre ella y el argentino, haya algo más que una amistad: “Somos grandes compañeros”. El actor explicó por qué cree que este rumor se desató: “Lo que veíamos en redes es que había mucha gente que decía que había mucha química entre la pareja, entonces, pues nada, siempre la gente se confunde, inventa”.

Horacio continuó asegurando que, si Cupido lo hubiera flechado con Gala, no tendría problema en gritarlo a los cuatro vientos: “Si estuviésemos juntos lo diríamos, pero no, somos amigos y compañeros”, dijo. Cuando Andrea Legarreta les comentó que, de ser así, no tendría nada de malo, porque ambos están solteros, el actor reaccionó entusiasmado: “¡Podría ser!”. Aunque el argentino se mostró muy juguetón con sus respuestas, Gala fue quien reveló cuál sería el impedimento entre ambos: “¿Cuántos años tienes?, platícanos”, dijo divertida para, de inmediato, ser interrumpida por Pancheri: “Tengo 38 años, Gala Montes”. Al revelar su edad, las conductoras se mostraron curiosas por conocer la edad de la actriz: “¡20!”, dijo ella.

La conversación continuó y Horacio siguió con el tema de los 18 años de diferencia que le lleva a su compañera: “Podría ser su papá”, reveló, provocando la risa de las conductoras, sobre todo de Andrea Legarreta, que le dijo: “Lo que pasa es que te ves muy chiquito”. Tras aclarar que no están viviendo un romance, los actores disfrutaron de algunas escenas de la telenovela, en especial de una, en la que protagonizaron un tremendo beso que dejó sin palabras a Montijo y a Legarreta, incluso: “Un beso, para que sigan hablando”, comentó, en tono de broma, el actor. Al terminar la escena, todos coincidieron que el amor de la pareja en la telenovela se transmite fielmente: “Yo también me quedé viendo así”, dijo Pancheri sobre cómo se ven juntos en pantalla.

Horacio deslindó a Gala de su rompimiento

Durante el videoclip que Horacio publicó en Instagram, la semana pasada, con el que dio a conocer su rompimiento con Marimar, el actor dejó claro que su truene no había tenido que ver con alguien externo: “Nada más quiero aclarar que no hay nadie en el medio, no hay una tercera persona que se metió en la relación como lo que están inventando de Gala, Gala (Montes) no tuvo que ver con esta separación de María y mía, así que por favor no inventen a los medios, les pido un poquito de respeto y nada más. Gracias y cuídense”, finalizó. Por su parte, Gala ya había sido cuestionada sobre este tema que, reveló, la incómoda: “Sí me molesta porque son chismes y son mentiras y al final te ponen a ti en un lugar que no es. Yo he llevado una carrera muy limpia, muy pulcra, de la mano de mi mamá, y a mis 20 años pues no…”, comentó la actriz hace unos días al programa Hoy.