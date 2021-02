¡Felices 23! Así celebró Adela Micha el cumpleaños de su hija Therese

Con la misma pasión que Adela Micha muestra hacia el periodismo, desempeña la que, sin duda, es una de sus facetas preferidas: la de mamá. Tan cariñosa como siempre que le dedica mensajes a sus hijos en redes sociales, este 3 de febrero, la comunicadora posteó un par de fotos y un texto con el que felicitó a su hija menor, Therese, por su cumpleaños número 23. Siguiendo los pasos de Adela, su primogénito, Carlos Goblit, también utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su hermanita. Aunque en otros años Adela ha celebrado la vida de su hija con un viaje, debido a la pandemia, en esta ocasión, optaron por quedarse en casa. Fue durante el verano de 2019 cuando vimos a los Micha disfrutar de Mykonos, una escapada que la periodista aprovechó para lucir sus atuendos más espectaculares en la playa.

Adaptándose a la nueva normalidad, Adela organizó un íntimo festejo en el que no hubo necesidad de invitados. A través de su perfil de Instagram, la periodista compartió un par de fotos de la celebración con la que sorprendió a su hija en casa: “¡Te amo! Gracias por ser nena”, se lee en la descripción de este álbum donde vemos a la comunicadora y a la cumpleañera sosteniendo dos globos con el número 23, la edad que celebró Therese, quien le respondió con un: “Te amo madre”. En las imágenes, vemos a las chicas Micha luciendo atuendos muy causales con los que decidieron festejar el cumpleaños de la más pequeña de la familia.

Además de Adela Micha, Carlos Gotlib, hermano mayor de Therese, también le dedicó una felicitación en esta red social donde, con una foto de su reciente viaje a La Paz, Baja California, donde la periodista y sus hijos pasaron unos días al inicio de este 2021, le escribió: “Happy B-Day nena. Te amo”. En la instantánea que el primogénito de Adela eligió, aparece fundido en un abrazo con su hermanita, en la cubierta de un barco del que disfrutaron en su paso por estas playas mexicanas. Carlos y Therese tienen una relación increíble como hermanos, la gran conexión que ambos poseen con su mamá ha provocado que Adela y sus hijos sean muy cercanos y disfruten la vida siempre unidos.

La excepcional relación que la periodista tiene con sus hijos fue precisamente la parte más difícil durante el proceso de Covid-19 por el que atravesó Adela Micha en octubre pasado cuando, a través de sus redes sociales, dio a conocer que había dado positivo a la prueba del virus: “Siempre dije que si yo daba positivo a Covid no le iba de decir a nadie, pero justo pasa hoy, no lo puedo creer”, reveló en un comunicado que publicó. “Para que vean que esto es lo que estamos viviendo, esta es la pandemia que estamos viviendo”, añadió en su mensaje con el que se disculpó de no poder asistir al teatro desde donde se transmitiría su programa de La Saga.

Lo más duro del Covid-19

A su regreso al trabajo, luego de la cuarentena, la periodista contó a sus radioescuchas cómo vivió la enfermedad: “A mí afortunadamente me fue bien, tuve muy poca carga viral y a eso se atribuye el hecho de que mis síntomas hayan sido pues muy leves. ¿Por qué tuve poca carga viral? Porque nos hemos protegido mucho, nos hemos cuidado mucho”. Además, reveló cuál fue la parte más complicada de lidiar con el virus: “Es la enfermedad de la soledad, y cuando ya lo vives no ves a nadie. Cuando uno está enfermo recibe el apapacho, tus cercanos. Nada, no ves a nadie, yo no abracé a mis hijos en quince días, hasta el día de hoy y eso es muy fuerte y para los que te quieren también porque no pueden acercarse y decirte ‘todo va a estar bien’”, explicó.