Natasha Dupeyrón alza la voz: 'No es fácil saberte víctima'

Desde que abrió sus redes sociales Natasha Dupeyrón siempre se ha mostrado muy abierta con sus seguidores; razón por la cual eligió Instagram para compartir una revelación que por mucho tiempo cayó. De la misma forma en la que, hace unos meses, compartió su sentir al no poder ver a su papá, Humberto Dupeyrón, debido a la pandemia y como publicó el anuncio de su boda con Yago Muñoz, anoche, la joven actriz se sinceró y con el sentimiento a flor de piel reveló que, en el pasado, sufrió de abuso. Aunque no dio detalles de cómo ocurrió, Natasha resaltó la importancia de alzar la voz y de cobijar a las víctimas a quienes aplaudió por su valentía.

A través de varias historias en Instagram, Natasha contó cómo la grabación de una canción la confrontó con su pasado: “Hola, normalmente no hago estos videos como contando mi día y menos cuando estoy un poco vulnerable, de hecho, cuando estoy nerviosa tiemblo, así que si tiembla la cámara ignórenlo. Me invitaron a participar en una canción junto con 18 mujeres, alrededor del mundo, es una canción que habla de feminismo, que habla de libertad, que habla de empoderamiento, que habla de amor y, obviamente, dije que sí, porque soy feminista, porque creo en el movimiento fielmente, porque me parece necesario, porque voy a las marchas porque amo este movimiento”, explicó.

Aunque estaba entusiasmada de poder formar parte de este himno, algo no le permitía disfrutar del todo: “Hoy me tocaba ir a grabar a las 10 de la mañana y una parte de mí no quería ir, era como: ‘me da flojera, no quiero estudiar la canción’, no quería ir. Fui con la mejor actitud, porque es un movimiento que yo amo, pero tenía este sentimiento como extraño (…) justo llegué a una parte de la canción que no sabía que podía dolerme tan profundo”, comentó la actriz para después tomarse una pausa. Visiblemente conmovida, continuó: “Me estoy tratando de hacer la muy fresca, pero también está bien ser vulnerable, el punto es que la frase era: ‘No nos vamos a callar' y se repetía, porque es el final de la canción”, recordó.

Sin imaginar cuánto retumbaría en su corazón esta estrofa, Natasha dijo: “Mientras la cantaba me di cuenta que por eso, no quería ir a grabarla, me di cuenta que tenía miedo, por eso no me quería aprender la canción, porque tenía miedo de decir estas palabras en voz alta, porque me resuenan y porque me sentí muy identificada con lo que estaba cantando”. Tras tomarte otra pausa, la actriz añadió: “Y hoy estoy aquí, compartiendo esta parte de mí que no se quiere quedar callada, pero tampoco sabe cómo hablar, porque no es fácil, porque ser valiente requiere de muchas cosas y porque creo que todo es a su debido tiempo”.

Natasha da lecciones de valentía

La actriz continuó revelando, de alguna manera, cómo fue que ella encontró la valentía para alzar la voz: “Creo que es importante escucharnos primero, perdonarnos, entender que no es nuestra culpa, tener todo en orden para poder decir: ok, esta soy yo y esto viví y hoy me atrevo a decirlo en voz alta, porque no es fácil, de verdad, no es fácil. No es fácil ser vulnerable, no es fácil saberte víctima, porque no es fácil vivir un abuso y entonces no te juzgues”. Finalizó este clip agradeciendo a todas las mujeres que han marcado un precedente en este tema: “Gracias a las chicas que hablan y denuncian, porque nos motivan a todas a no quedarnos calladas y a no sentirnos solas”. Natasha concluyó esta confesión con una frase que escribió sobre una imagen suya: “El día que te sientas lista, valiente, segura y empoderada, alza la voz. Por todas”.