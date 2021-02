Ale Capetillo relata cómo fue enfrentar al Covid-19 en España

Tal como lo anunció hace unos días Ale Capetillo el nuevo video en su canal de Youtube está dedicado a cómo vivió el Covid-19 en España, país al que llegó hace unas semanas por motivo de trabajo. Tras recibir su alta médica, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo ha ido incorporándose a su plan de viaje que, además de cuestiones laborales, tiene contemplado conocer algunas ciudades de la Madre Patria, como Sevilla, de donde es originaria su abuelita paterna, la señora María del Carmen Vázquez. La joven narró cómo fue que se contagió, qué hizo cuando recibió el resultado y sobre la gran preocupación que su mamá le mostró al no poder estar a su lado.

Ale recordó que el traslado de México a España ocurrió sin ningún contratiempo y bajo estrictas normas de sanidad: “Viajé, en el aeropuerto, la verdad todo muy cuidado, lo que sí, se me hace chistoso es que, en el avión, si te sientas con la persona de al lado, yo pensé, por sanidad, que no te ponían a la persona de al lado, a parte en un vuelo que es tan largo; yo hice escala en Miami, de suerte, no me tocó nadie en mi fila, pero después venía el vuelo de Miami a Madrid, que son 8 horas, y sí me tocó alguien al lado”, a pesar del riesgo, la influencer llegó a Madrid sin ningún problema y libre del virus: “Yo no les voy a mentir, la verdad, desde que empezó la pandemia y vi que no me había dado Covid (…) sí, la neta, voy a ser honesta, no estaba con tanto miedo, llegando aquí yo estaba muy confianzuda”.

La joven admitió que su manera de enfrentar la situación fue un tanto irresponsable: “Es una mentalidad muy tonta, muy inmadura definitivamente, lo acepto, nunca piensas que te va a tocar, hasta que te toca a ti, me sentía invencible. Estaba tan acostumbrada a hacer cosas y que no me diera que nunca pensé que justo ahorita, después de un año y cacho que no me ha dado, justo cuando voy llegando a mi viaje”. Reveló dónde ocurrió el contagio: “Cuando yo llegué conviví con muchos amigos de mi amiga, yo no conozco a nadie aquí (…) un amigo, con los que conviví, puso en el grupo: ‘Oigan yo sí voy a hacerme la prueba, porque me estoy sintiendo mal, nada más les quiero avisar’ y en la noche nos dice, ‘di positivo’”, narró.

Tras conocer su diagnóstico, Ale se enfrentó al primer problema, ¿dónde se aislaría?, debido a que se estaba quedando en casa de su amiga tuvo que irse a confinar a otro sitio: “Estaba el novio de mi amiga ahí cuando yo llegué a la casa a decirles que di positiva, yo creo que me vio con tanta preocupación que me dijo: ‘vente a mi departamento y aislate ahí'''. Tras uno días en confinamiento al lado de Mauricio, otro amigo que dio positivo, Ale tuvo que volver a buscar dónde quedarse: “Jorge ya necesitaba utilizar su departamento y a Mau se le ocurrió preguntarle al que había salido positivo que si nos podíamos ir con él, porque igual estaba aislado”, contó sobre sus nuevos amigos: “Formamos una muy buena banda los tres”.

La preocupación de Biby Gaytán

De los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar fue cuando le informó a su mamá, Biby Gaytán, que había dado positivo a la prueba de Covid-19. A decir de la joven, fue ese el instante más complicado de todo el proceso pues su famosa mamá incluso pensó en viajar a La Madre Patria: “Jamás en la vida me había metido tanto susto mi mamá, yo le decía a mi mamá: ‘Tranquila, estoy bien, me siento bien, no pasa nada’ y ella me decía: ‘Me voy, me voy a España’. La traté de tranquilizar, pero en el momento en el que colgué con ella, ustedes no saben cómo pasé ese día”. Por último, Ale dio detalles de cuáles fueron los síntomas que presentó: “Me sentía mal, como con gripa y cuerpo cortado, como si me hubiera ido cinco horas al gimnasio, me dolía la garganta algo, me sentía así de quería acostarme y dormirme todo el día”.