Jacky Bracamontes habla del día en que supo que tendría gemelas

A lo largo de su vida, Jacky Bracamontes ha tenido la dicha de hacer realidad varios de sus sueños, entre ellos el de convertirse en mamá. De lo más orgullosa, hoy disfruta plenamente de esta etapa junto a su esposo Martín Fuentes, felices de ver crecer a sus hijas: Jacky, Caro, Renata y las más pequeñas de la casa, las gemelas Paula y Emilia, quienes apenas el pasado 20 de diciembre cumplieron dos años. Precisamente, la conductora de televisión abrió su corazón durante una reciente entrevista, en la que reveló detalles de aquel momento en que decidió volver a embarazarse, en espera de sumar a un cuarto integrante a su clan, -como siempre lo había deseado-, sin imaginar que su vida daría un giro significativo cuando el médico le informó que llegarían dos bebés en lugar de uno y que además serían niñas.

Jacky recordó que tras una plática con Martín, ambos tomaron la decisión de buscar a su cuarto hijo, acordando que este sería el último embarazo. Posteriormente, acudieron con un profesional, quien les brindó algunas opciones encaminadas a poder determinar el sexo del bebé. “Fuimos con un doctor para que nos aumentara la probabilidad de que viniera un niño. Yo no quise hacer el in vitro, que es cuando te dan hormonas, te hacen extracción, te fecundan al niño y entonces te ponen al niño. Esa era la única forma de asegurar al cien por ciento el sexo del bebé, cien por ciento de probabilidad, pero yo no quise hacerlo así…”, contó la ex reina de belleza durante una charla con la presentadora Luz García, para su espacio Noche de Luz.

Tras rechazar esa opción, Jacky optó por una inseminación, un proceso sencillo pero que no aseguraba del todo la llegada de un niño. “El doctor dijo: ‘Vamos a buscar otra forma con una separación de sexo, una inseminación'. El doctor me checó antes de hacer el tratamiento pero me dijo: ‘Se pueden colar las niñas, esto no es seguro’. Le dije: ‘Pero yo nada más quiero un bebé’, y cuando me checó tenía dos óvulos… sí (fue inseminación) con separación de sexos supuestamente…”, confesó la también actriz, que desde ese momento supo que todo estaba tomando un nuevo rumbo.

El día en que supo que no tendría uno ¡si no dos bebés!

Con la idea de que buscaba a su cuarto hijo, Jacky acudió al médico que dio seguimiento a su embarazo, enterándose finalmente de cómo marchaba la situación, algo que la tomó por sorpresa y que finalmente celebró al conocer el sexo de los bebés. “La primera vez que fui al doctor, que me hice la prueba y sabía que estaba embarazada, llego y me checa, no estaba Martín, estaba de viaje y me dice: ‘Hay dos…’. Lloré semanas, yo creo que dos semanas lloré. El 5 me sacó de mi zona de cuadradez, yo creo, porque soy muy cuadrada, muchas veces. Lloré mucho, sin saber si eran niños, niñas. Ya cuando vino la hora de saber el sexo, cuando nos dijo que eran dos niñas, me morí de la risa. Ahí fue cuando dije: ‘¡Claro! Tenían que ser niñas, por supuesto, además mi vida es todo rosa, puro castillo de princesa…”, dijo sonriente en un instante de la plática.

Ante los cuestionamientos de la entrevistadora, y tomando todo con muy buen humor, Jacky descartó por completo volver a embarazarse, por lo que ya tomó una importante decisión, consciente del riesgo que puede implicar a su salud. “Ya me operé, de entrada, el último embarazo fue gemelar, fue mi segundo gemelar, mi cuarta cesárea, ya el doctor me dijo: ‘Es un embarazo de alto riesgo’. Entonces yo me cuidé muchísimo en este último embarazo, silla de ruedas, tranquila, no me movía mucho…”, compartió.

