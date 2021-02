Pepillo Origel rompe el silencio y habla por primera ocasión de su polémica vacunación

En las últimas semanas, el nombre de Juan José Origel acaparó los titulares de los medios de comunicación, no sólo nacionales, sino también internacionales que reportaron la polémica que provocó su vacunación de Covid-19, en Miami. La noticia, que el mismo periodista compartió en sus redes sociales, con una foto del momento en el que le estaban aplicando la vacuna y que acompañó del texto: “¡Ya vacunado! Gracias Usa, qué tristeza que mi país no me brindó esa seguridad”, generó opiniones encontradas y abrió todo un debate sobre el llamado turismo de vacunas, un fenómeno que se está registrando en Estados Unidos, según ha documentado la prensa de aquel país. Ante la polémica, Pepillo optó por no hablar del tema; sin embargo, esta mañana, el periodista (quien recientemente formó parte del 25 aniversario de Ventaneando), acudió al programa Hoy para dar detalles de cómo fue que se convirtió en candidato para recibir la vacuna.

Después de más de tres meses de no pisar el foro, Pepillo regresó al matutino donde se confesó con sus excompañeros Andy Escalona y Raúl Araiza, a quienes les habló del temor que ha sentido desde inicio de la pandemia y que fue la principal razón por la que decidió dejar de participar en esta emisión: “Muy contento de regresar aquí a Hoy. Dejé de venir, no por otra cosas, sino por el miedo que tenía a adquirir esta enfermedad, esta pandemia que es a nivel mundial. Me fui a León, me encerré en León, porque ni a mi familia veía”, comentó Pepillo al inicio de la entrevista, en la que entró de lleno con el tema de su vacunación admitiendo: “No sé cómo decirles el por qué me fui a vacunar”.

Pepillo continuó revelando cuál fue el proceso que siguió para hacerse acreedor a la primera dosis de la vacuna: “Yo llego a Miami, como turista, y me dicen ahí: ‘Oye, ¿por qué no aplicas para ver si te toca la vacuna?’, me tocó la suerte”, contó. El periodista aprovechó para revelar cuál fue el único documento que le solicitaron para recibir la primera dosis: “Hay muchas cosas que la gente no sabe. Yo llego, me citan a las 3 de la tarde en zoológico de Miami, no había ni un coche, nada, era el único coche que llegué a la vacuna, claro, yo llevaba chofer, porque yo no tengo ni licencia para manejar, porque muchas veces allá te la piden. Lo único que llevaba era mi pasaporte de turista, lo vieron, me pusieron la vacuna. En el momento en que me pusieron a vacuna, la vida me cambió”, recordó.

Aprovechó para contarle a los conductores de Hoy qué ocurre con las vacunas de las personas que no llegan a la cita: “A la entrada del zoológico, que eso también la gente no sabe, hay una línea de carros que están esperando; por ejemplo, si Juan José Origel no llega a ponerse la vacuna, esa vacuna se tira, entonces, hay una línea de personas que están esperando la vacuna y te la ponen, en lugar de tirarla, sin papeles y sin nada”. También contó cómo se sintió tras aplicarsela: “Nada, nada yo me sentí normal (…) yo no tuve ninguna reacción, lo único fue que te sientes bien, yo creo que todo mundo nos sentiríamos bien si estuviéramos vacunados”.

Tras la polémica, ¿recibirá la segunda dosis?

Luego de los ríos de tinta que generó su vacunación, Pepillo desmintió que se le vaya a negar la segunda dosis, al menos, no ha sido notificado: “Yo estoy esperando a que me hablen (…) Yo espero en Dios que sí me la pongan, ahora que las cosas están cambiando, era en 20 días, más o menos”, explicó. El periodista también reveló qué fue lo que lo animó a compartir con sus seguidores esta noticia: “En primer lugar, porque estaba muy emocionado y para mucha gente que no se atreve, que no quiere recibir la vacuna, se anime, pero era sin ninguna mala intención”. Juan José cuestionó al público sobre qué hubieran hecho en su lugar: “Yo les digo a toda la gente, ¿no lo harían?, por tu mamá, por tu papá, por toda la gente que ya tenemos edad. Yo vivía con el pánico, yo vivía con el miedo que me pasara”. Sobre el rumor de que su visa será cancelada, Pepillo dijo: “Yo no sé nada”. Para finalizar compartió una reflexión: “¿Hice mal en irme a vacunar?, ¿cómo? soy humano, tengo miedo y edad de estar vacunado, ¿cuál es el problema? Bendito sea Dios me la pusieron, ahora espero que me llegue la segunda”.