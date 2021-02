Isabella Camil rompe el silencio y habla del sensible fallecimiento de su papá Jaime Camil Garza

A sólo un par de días de que se cumpla un mes de la muerte del empresario Jaime Camil Garza, su hija, la actriz Isabella Camil, rompió el silencio y por primera ocasión habló con la prensa del sensible fallecimiento de su padre y de cómo está enfrentando el duelo. A su llegada a la Ciudad de México, la actriz sostuvo un encuentro con los medios en el que habló de la partida del empresario, quien murió el pasado 6 de diciembre a consecuencia de una septicemia catastrófica. Luego de despedirse de su papá en redes sociales, ahora, la actriz se animó a platicar públicamente sobre esta situación que, reconoció, le resulta muy doloroso: “Es un tema todavía bastante complicado para mí, estamos bien, estamos sanando”, comentó a las cámaras de Ventaneando.

Aunque, de primer momento, Isabella no quería entrar en detalles, poco a poco, se animó a compartir cómo fueron los últimos momentos de su papá. “Sí, así fue, sí”, respondió cuando el reportero de la emisión, comandada por Pati Chapoy, le preguntó si, tal como había revelado su esposo, Sergio Mayer, don Jaime Camil Garza había partido mientras ella lo sostenía en sus brazos. Visiblemente conmovida, la actriz quiso recordar la bondad del empresario a quien siempre lo movió su espíritu altruista: “Sí, fue un hombre maravilloso, un hombre sumamente generoso, sumamente amoroso, exitoso, fue un hombre enorme, la verdad deja un gran vacío”, detalló.

Isabella reconoció que el fallecimiento de su padre tomó desprevenidos a todos en casa: “Era el líder de nuestra familia, de la manada, de la tribu y fue una pérdida, además, tan repentina, muy inesperada”. Además, habló sobre cómo fue el deterioro en la salud del empresario: “No dijo nada, se enfermó un día y a los dos días murió”. La actriz reveló que el clan Camil ha cerrado filas para cobijar a su mamá en esta sensible pérdida: “Estamos más unidos que nunca cuidando a mi madre que perdió a su compañero de vida de más de 47 años y es muy difícil, una pérdida enorme”, dijo.

Aprovechó para revelar cómo es que vive el duelo y qué hace para sobreponerse en los momentos más difícil de este proceso: “Nos dejó a todos una enseñanza hermosa de vida, un ejemplo maravilloso y no creo que le gustaría que estuviéramos llorando (…) él siempre era de: ‘¡No, hombre!, ¿qué te pasa?, arriba, ándale y nos hacía reír, entonces, eso siempre me saca de momentos complicados, me acuerdo lo que me decía”, reveló la actriz quien, a manera de despedida, le escribió un entrañable texto a don Jaime Camil Garza, en diciembre pasado: “La muerte de mi padre atravesó mi alma como una lanza de fuego, también hirió mis ojos, mis manos y mi cabeza que a menudo mordía con su tan peculiar y deliciosa forma de amarnos. Aprendí de un jalón lo que es habita el vacío. Era tan grande mi padre que no pensé que cupiera en la muerte”, se lee en su feed de Instagram.

Jaime Camil y su altruismo silencioso

Durante este encuentro con la prensa, Isabella relató que, tras la muerte de su padre, la familia se enteró de todo el altruismo que el empresario realizaba en su comunidad, donde estuvo apoyando a varios niños sin comentarle a su familia: “De repente, en Acapulco, revisando sus cosas, encontramos muchísimos folders de niñitos a los que ayudaba en Acapulco, que le mandaban cartas, que le decían: ‘Gracias tío por apoyarnos en nuestra escuela, por pagar nuestra carrera, por mi mochila...’, eran carpetas y carpetas de cientos de niños que jamás nos dijo, entonces, como esas cosas muchas, digo esto como un ejemplo que me vino a la mente, pero seres así hay pocos en el mundo”, relató Isabella.