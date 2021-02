Irina Baeva confiesa que intentó hablar con Geraldine Bazán: 'Yo se lo pedí a Gabriel'

Con toda franqueza, Irina Baeva concedió una de sus entrevistas más sinceras para hablar sin filtros de los inicios de su relación sentimental con Gabriel Soto, una etapa de su vida en la que a la par de sentirse plenamente enamorada, -y tras tomar la decisión de hacer público su romance-, tuvo que enfrentar duros señalamientos hacia su persona, especialmente a través de las redes sociales. Tal fue la situación por aquellos días, que la actriz incluso recuerda haber intentado buscar a Geraldine Bazán, expareja del galán de telenovelas, a quien asegura le pidió interceder para que eso fuera posible.

A corazón abierto, Irina platicó con Yordi Rosado sobre ese momento tan crucial en su vida, y de cómo fue para ella iniciar su noviazgo con un hombre separado, situación por la cual tomó la importante decisión de conversar con Geraldine, ante el furor que esta noticia estaba generando. “Yo quise ir a hablar con ella, yo se lo pedí a Gabriel, nunca se dio. Mi intención nunca fue lastimar a nadie… y estoy segura, y aquí sí puedo hablar, que no me gusta hablar por otras personas, pero puedo hablar por Gabriel, la intención de ninguno de los dos era lastimar a nadie, a nadie…”, dijo la estrella de telenovelas con toda seguridad.

En ese espacio, Irina ahondó en las razones que tuvo para buscar ese encuentro con Geraldine que nunca pudo ser posible, tratando ante todo que las cosas marcharan por buen camino y que además fueran abordadas en privado. “Yo pedí hablar personalmente con ella porque a mí no me gusta llevar las cosas al medio del espectáculo. Yo creo que se tiene que hablar, yo soy de hablar cosas frente a frente, toda la gente que me conoce no me dejarán mentir, que yo soy de hablar las cosas de frente. El problema que yo tengo contigo platiquémoslo, vamos a ver, vamos a hablar, nunca se dio…”, refirmó, visiblemente tranquila y tocando el tema como nunca antes.

Su relación con las hijas de Gabriel

A lo largo de la charla, Yordi también le preguntó sobre cómo es su relación con las hijas de Gabriel, las pequeñas Elisa Marie y Alexa Miranda, con quienes tuvo la oportunidad de convivir en unas pasadas vacaciones por Acapulco. “Es ir conociéndonos, es ir haciendo recuerdos, es ir construyendo. De pronto es complicado porque puede existir algún prejuicio por parte de ellas un ‘no sé, no estoy segura, no la conozco’. Pero hemos vivido algunas cosas, por ejemplo, yo tengo a mis sobrinos, no los conozco mucho, ahorita en la pandemia convivimos mucho con ellos… de pronto era recibir el apoyo de las niñas de Gabriel…”.

Posteriormente, Irina reveló el lindo gesto que tuvo la mayor de las niñas con ella, Elisa, en medio de una situación familiar que la puso demasiado sensible durante esa escapada por Acapulco. “Hubo un momento, que sin dar mayor detalle, que mi hermana y mi cuñado tuvieron como un pleito, una situación complicada, un conflicto y yo estaba muy triste porque yo decía ‘¿por qué está pasando esto?’, yo estaba llorando y que llegara Elisa y que me diera un abrazo y que me apoyara en una situación así complicada… Recibir muestras de cariño, cuando ves todo esto que está pasando del otro lado, que está pasando en el sentido mediático, y que todo el mundo a lo mejor despotrica en tu contra o te acusa, y de pronto aquí en casa te sientes como en seguridad, y ves este tipo de muestras de cariño y dices, ‘ok, aquí estamos, eso es lo que hay, con eso estamos trabajando’…”, dijo.

