Lucero celebra los dulces 16 años de su hija con el lanzamiento de su canción

Este 2 de febrero, la familia que conformó Lucero y Manuel Mijares está de fiesta por los 16 años de su hija menor, Lucero, fecha para la que la cantante preparó un regaló muy especial. A través de sus redes sociales, la mamá de la cumpleañera anunció el lanzamiento en plataformas digitales de La Gloria de ti, tema que interpretaron el año pasado en su concierto. A manera de festejo, grabaron una nueva versión de este tema, compuesto por Rosario, una de las cantantes preferidas de la joven quien fue la que eligió esta canción para realizar el primer dueto con su famosa mamá. Además de este lanzamiento, Lucero también compartió en su cuenta de Instagram un video en el que hizo un recorrido por la vida de su hija: “¡Feliz cumpleaños para mi hermosa Lucerito! Que Dios y la Virgen sigan tomándote de la mano, llevándote por el camino de la luz y el amor, como hasta hoy, mi princesa. Te admito te amo infinitamente. Gracias por ser mi hija amada”, le escribió.

Emocionada de poder presentar al público este proyecto, en el que la voz de su hija quedó plasmada, Lucero platicó en su canal de Youtube reveló por qué eligió este día para este estreno: “Tenemos esta canción para lanzarla en plataformas digitales, de alguna manera, es un regalo para ella, porque cumple años el 2 de febrero, es mi luz, mi Candelaria, y bueno es un placer inmenso para ella”. La cantante dio a conocer que, además de la canción, también podrán disfrutar del videoclip: “Hoy es muy especial, quiero platicarles acerca de esta canción, Gloria a ti, que he grabado con mi hija con Lucero Mijares y me tiene ilusionadísima, es una canción de la que ya les he hablado en otras ocasiones, pero ahora, ya la estoy lanzando en plataformas para que la tengan todos y la puedan oír, también va a estar el video, para que la puedan ver a la Lucerito ahí cantando”.

Lucero contó que para el cumpleaños de su hija decidieron hacerle algunas modificaciones a la canción que ya habían grabado el año pasado: “Hicimos un nuevo arreglo, una nueva versión de esta canción y espero que les guste tanto, tanto como a mí”. En este video, la cantante reveló que fue Lucerito quien eligió Gloria de ti, por ser una canción de una de sus intérpretes favoritas y por la letra que describe perfectamente el amor incondicional que existe entre ellas, aunque no participó en este clip, Lucero reveló que su hija está muy agradecida con su público: “En este momento no está aquí para platicarnos porque todavía dice: ‘Mamá no, ¿cómo crees?, yo no soy artista, no tengo qué contar’, pero, por ahora, les manda decir que muchas gracias por todos los comentarios a través de redes, a través mío y ya se los había dicho que ella está muy agradecida de ver y de saber que a ustedes les gusta cómo ella canta”, explicó.

Lucero reiteró que este tipo de colaboraciones no significan el lanzamiento oficial de su hija en la música, pues, aunque lo hace muy bien, todavía es muy joven para decidir a qué se dedicará: “A Lucero Mijares lo que más le gusta es cantar ama la música, ama cantar en todas partes, en la casa todo el tiempo está cantando (…) pienso que ella tiene un sello muy particular tiene una manera muy particular lo que trae en el corazón y, como siempre les digo, ya veremos ya veremos qué le depara el destino no sabemos si algún día se va a dedicar a esto, a mí se me cae la baba cuando ella canta la disfruto profundamente”. Para sorpresa de todos, Lucero reveló que su hija no tiene preparación en esta área: “Ella no toma clases de canto todavía, me dice que tiene ganas de tomar clases y de entrenar su voz y yo creo que es una gran idea porque todo lo que podamos aprender en esta carrera nunca sobra. Le gustan los instrumentos, toca un poco la guitarra, toca el piano”.

Lucero Mijares, el nombre de una estrella

Lucero aprovechó esta conversación para contarle a sus fans cómo le gusta a su hija que le digan: “Bueno, como me dicen muchos amigos: ‘Lucerito eres tú, ella es Lucero Mijares’ y sí, yo fui Lucerito por mucho tiempo y lo sigo siendo para todos aquellos que con mucho cariño me siguen diciendo Lucerito, entonces, ella es Lucero Mijares, pero bueno, ustedes saben que hay personas que, de pronto, le dicen en algunas cosas que han escrito sobre ella, le dicen La Beba; pues la La Beba es una cosa un poco más familiar o sea, yo no le digo Beba, yo a veces, le digo Nena, pero sí Manuel, su papá (…) pero realmente a ella le gusta que le digan Lucero, que le digan por su nombre, este es un tip que les paso. Aunque no le molesta que le digan Beba siente que es un poco más familiar para que se lo diga su papi”, confesó Lucero sobre este tema.