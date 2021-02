Juntos, Michelle Renaud y Danilo Carrera revelan el motivo de su ruptura

Luego de que en días pasados Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaran el final de su noviazgo, la expareja ha reaparecido para compartir con sus fanáticos algunas confesiones, como el principal motivo por el que decidieron tomar caminos distintos, y la razón por la cual la actriz se ha encargado de poner en venta un anillo de compromiso, algo que de inmediato despertó la curiosidad entre quienes han seguido sus pasos. Tan cercanos como siempre a su público, los actores se conectaron a través de una charla en redes sociales para despejar las dudas y dar muestra del gran cariño que los mantiene unidos, una relación que simplemente se ha transformado y en la que la admiración y el respeto es mutuo.

Sin más rodeos, Michelle tomó la palabra en un instante de la conversación para revelar algunos aspectos muy personales de la relación que llevó con Danilo, en específico de un momento que fue determinante para ambos. “Platicamos y queremos cosas distintas, yo quiero una familia, yo quiero hijos, él también pero no ahorita. Tenemos la misma edad, tenemos 32 años, yo estoy adelantada en procesos… Yo tengo un hijo, ya quiero otro hijo ya pronto… también dicen que vivimos juntos, nunca vivimos juntos…”, señaló la actriz de Quererlo Todo, quien no pudo contener las lágrimas mientras expresaba su sentir.

Tras escuchar con mucha atención las palabras de Michelle, el ecuatoriano también se mostró sensible, sin dejar de reiterar el gran amor que tiene por la actriz, quien asegura ha sido una gran cómplice y compañera a lo largo de este tiempo. “Creo que el hecho de que tengamos la misma edad, si yo tuviera 35 o 36, creo que tal vez estuviera en ese momento de mi vida, y es súper difícil. En verdad, a mí también me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor, también pienso en 50, 60 años en estar contigo y en algún día poder compartir y cumplir todos los sueños que teníamos…”, aseguró.

Antes de finalizar la charla, Michelle señaló que gracias a la favorable comunicación con Danilo fue que los dos pudieron tener claridad de las cosas, asumiendo lo importante que es para ella volver a ser madre, algo que desea ocurra lo más pronto posible. “Por mucho tiempo yo pensé que él quería lo mismo que yo… yo quiero ser mamá mañana, y él fue como de ‘no, yo no quiero ser papá’, y para mí fue como muy fuerte el saber ‘no ahorita’, o no sé si no quiera… pero pues de ahí como que surgió la plática y a veces hay que saber tomar decisiones por nosotros… El problema que yo tengo es que Marcelo va a cumplir 4 y si yo tengo otro hijo, me gustaría que no se llevaran tanto (de edad), porque pues quiero que sean hermanos, hermanos, si de por sí ya son de diferente papá, que sean hermanos, y si yo me espero a sus tiempos, en 4 años, 5 años, Marcelo va a tener 8, 9 y en realidad ya va a haber mucha separación y para mí eso sí es muy importante…”, comentó.

¿Por qué puso en venta un anillo de compromiso?

Entre risas, Michelle y Danilo también decidieron revelar el misterio del anillo de compromiso que en días pasados la actriz puso en venta, despejando de una vez por todas las dudas de quienes aseguran no dejaron de mandarles mensajes. “La realidad es que Michelle quería dejar de tener cosas de exparejas… y decidió vender su anillo de compromiso…”, dijo el actor. De inmediato, Renaud explicó por qué en lugar de regresar la joya había optado por venderla, pues asegura es parte de un proceso muy importante para ella. “Cuando es una historia donde las cosas no fueron tan como tú quisieras, o donde hubo cosas que no estaban bien, no se tienen que dar. El anillo se le da a la mujer para protegerla… si mañana hay algo, eso se vende para poder sacar dinero, y yo tengo esa joya que quisiera no tenerla porque con eso puedo ir a un viaje con Marcelo. Y, aparte, porque hablé con una señora, -cuando terminé con Danilo-, y me dijo ‘es que tienes que cortar todos los lazos que tienes con el papá de tu hijo’, energéticamente, te jala. No tiene nada que ver con Danilo…”, dijo.

