Dustin Diamond, Screech de Salvados por la Campana, ha muerto

El mundo del espectáculo se encuentra de luto, tras el lamentable fallecimiento del actor Dustin Diamond, quien años atrás dio vida a uno de los personajes más recordados de la pantalla chica, Samuel ‘Screech’ Powers, de la serie Salvados por la Campana. La noticia se ha confirmado este 1 de febrero, días después de que se diera a conocer que el intérprete había sido diagnosticado con cáncer del pulmón, tras ser ingresado en un hospital de Florida, en donde recibió tratamiento debido a los malestares que en su momento presentó, de acuerdo con información revelada por diversos medios. Se sabe que el intérprete tenía 44 años al momento de su deceso y que mantuvo una corta batalla contra la enfermedad, por lo que sus seguidores permanecieron muy pendientes hasta el último momento.

La información en torno al fallecimiento de Dustin ha sido confirmada por People, a través del representante del artista, quien dio leves detalles de este doloroso proceso, que apagó la vida del intérprete en el transcurso de tan solo algunos días. “Nos entristece confirmar el fallecimiento de Dustin Diamond el lunes 1 de febrero de 2021, debido a un carcinoma. Él fue diagnosticado con esta forma de cáncer maligno, brutal e implacable hace solo tres semanas. En ese tiempo, logró extenderse rápidamente por todo su sistema… Dustin no sufrió, por eso estamos agradecidos…”, se puede leer en el documento difundido por la publicación.

Luego de revelarse el fallecimiento de Dustin, algunos de sus amigos y compañeros del medio han lamentado su partida, dedicándole algunos mensajes, como lo ha hecho Mario López, con quien compartió créditos en Salvados por la Campana. “Dustin, se te extrañará. La fragilidad de esta vida es algo que no debe de darse por sentado. Las oraciones por su familia continuarán". Tiffani Thiessen, quien dio vida a Kelly Kapowski en la serie, escribió: “Estoy profundamente triste por la noticia del fallecimiento de mi antiguo coprotagonista @realdustindiamond. La vida es extremadamente frágil y es algo que nunca deberíamos dar por sentado”, dijo, reiterando sus bendiciones por la memoria de su excompañero.

Su legado en la televisión

Como parte de su despedida, el representante del actor recordó un poco de su exitoso trabajo en el espectáculo, poniendo en alto la grandeza con la que construyó uno de sus personajes más famosos. “El nombre de Dustin Diamond era sinónimo de Screech, su personaje en el exitoso programa Salvados por la Campana (Saved by the Bell), interpretó a Samuel ‘Screech’ Powers por trece años, mientras el elenco del programa crecía junto en todas sus series: Good Morning, Miss Bell, Saved by the Bell: The New Class, y Saved By the Bell: The College Years …”, especifica el comunicado. Por supuesto, el intérprete también destacó por otros trabajos, mismos que fueron recordados, entre ellos algunos realitys como Celebrity Fit Club, The Weakest Link y Celebrity Boxing 2.

Dustin Diamond nació en 1977 y dio sus primeros pasos en la actuación a la edad de 10 años, siendo su papel de Screech el que le abrió numerosas puertas en el mundo del espectáculo, dando muestra de su incontenible talento. “Lo más difícil de ser una estrella infantil es que estás renunciando a tu infancia. En realidad, no tienes niñez. Realmente no sabía lo que iba a hacer. Fue difícil conseguir un trabajo que no fuera clon de Screech…”, dijo hace algún tiempo, declaraciones que han sido retomadas por el Daily Mail.

