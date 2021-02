Irina Baeva: ‘Me enamoré de un hombre que estaba separado’

La felicidad invade el corazón de Irina Baeva, quien se encuentra enteramente ilusionada tras su reciente compromiso con Gabriel Soto, una historia de amor que ha cobrado fuerza con el paso de los días, y de la cual se siente enteramente orgullosa. Tal es el sentimiento que invade a la actriz de origen ruso, que como pocas veces ha hablado de aquel instante en que su vida coincidió con la del galán de telenovelas, que por aquellos días atravesaba por un proceso de separación. Sin embargo, ambos tomaron la decisión de comenzar a escribir las páginas de su romance, asumiendo con madurez esta nueva etapa, que ha traído consigo un periodo de estabilidad para ambos, dispuestos a hacer frente a los señalamientos y a seguir adelante como hasta ahora lo han hecho.

Tan sincera como suele ser, Irina habló con toda franqueza durante una íntima charla con Yordi Rosado, a quien reveló cómo fue que conoció a Gabriel, cuando años atrás ambos compartieron créditos en la telenovela Vino el amor, y posteriormente en una obra de teatro, lo cual favoreció la convivencia. “Nos la pasamos increíble, nunca pasó nada de nada. En la obra yo creo lo que sucede es que sí nos conocimos mucho más por la situación que yo estaba pasando… Yo finalmente en México yo estoy sola, yo no tengo a mi mamá con la que me puedo ir el día de mañana y contarle mi situación de vida… compartíamos muchas cosas tanto con Ceci como con Gabriel, con los dos, entonces en algún momento empieza como a darse un poco, yo diría ni siquiera atracción… más bien empatía, conectábamos mucho, platicábamos mucho…”, recordó la intérprete.

Tras el surgimiento de aquella chispa, Irina recuerda que todo comenzó a tomar forma, hasta que un día Gabriel tomó la decisión de expresarle sus sentimientos, siendo muy transparente sobre la situación que estaba viviendo. “En el momento en el que Gabriel, como él es la persona que da el primer paso, me dice: ‘Mira, hay un interés de por medio, me gustas, pero quiero que sepas (y con toda la honestidad y transparencia me lo dijo desde el día uno) yo me estoy separando, la situación en mi familia está así, pero te lo quiero decir con toda la honestidad y toda la transparencia’…”, reveló.

Ante tal escenario, Irina recuerda que solo tuvo dos cosas muy importantes que considerar, respondiendo así a la honestidad con la que Gabriel le expresó su sentir, por lo que de inmediato fue firme en su postura, sobre todo porque él atravesaba por un proceso de separación. “Yo le dije: ‘Ok’. Pero para mí eran importantes dos cosas: ‘Yo no voy a estar con una persona a medias, que tenga cosas inconclusas, no voy a estar en una relación así, y dos; si tú quieres tomar una decisión drástica, como tú la quieras tomar es por ti, no es por mí, no es porque me voy contigo, no es por nada. Tú y yo, eso ya lo veremos, pero si tú quieres tomar una decisión en tu vida porque te sientes como te sientes es por ti...’, era muy importante para mí dejar eso en claro…”, dijo durante la plática.

Las contundentes palabras de Irina

Luego de hacer público su romance, Irina se enfrentó a una serie de señalamientos a los que se ha referido en ocasiones anteriores. Sin embargo, asume con total responsabilidad cada una de sus decisiones, defendiendo ante todo su integridad. “Yo lo único que te puedo decir es que sí, a lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro, que lo sigo haciendo al día de hoy, que lo hice por amor. Me enamoré, me enamoré de un hombre que estaba separado, que sí tenía una historia, que sí tenía un bagaje, que no estaba en mi cartulina a los 20 años… claro que no, pero así pasó… Finalmente el tema aquí es que se divorció, lo hizo por él y nosotros estamos felices, estamos en una relación sólida, en una relación basada más que nada en confianza y transparencia, en transparencia desde el día uno. Yo estoy en una situación así en una relación de compromiso uno con el otro… tan es así que nos vamos a casar y vamos a formar una familia. Han pasado muchas cosas, hemos vivido muchísimo y a lo mejor te digo, sí fue un error de mi parte estar con un hombre separado, más no divorciado en un papel que dice ‘estas divorciado’, pero en ningún momento es todo lo que se dice en las redes sociales …”, compartió.

