'Mi más grande sueño es que mi papá regrese a Mazatlán’, la esposa de Pablo Lyle comparte la tierna anécdota de su hijo

Mientras se acerca el día en que Pablo Lyle tendrá que enfrentar su juicio en Miami, la familia del actor mantiene firmes sus esperanzas, tal cual lo ha dejado ver recientemente su esposa, Ana Araujo, que nuevamente ha utilizado las redes sociales para dar muestra de la actitud tan positiva con la que ella y sus seres queridos asumen este momento, en especial su hijo Mauro, quien anhela el pronto regreso de su padre a Mazatlán, de donde él es originario. Recordemos que el intérprete se encuentra bajo arresto domiciliario en los Estados Unidos desde principios de 2019, tras involucrarse en un altercado vial que derivó en el fallecimiento de un hombre de 63 años, y por lo cual enfrenta cargos de homicidio involuntario.

Con el corazón en la mano, Ana reveló a sus seguidores los detalles de una linda anécdota que hoy atesora con mucho cariño, luego de que su pequeño se sincerara durante una dinámica escolar, al compartir frente a todos sus compañeros de clase cuál es su más grande sueño en estos momentos. “El viernes en la escuelita de Mauro les contaron un cuento de un niño que soñaba con volar y ser astronauta. Las maestras abrieron la conversación para que los alumnos compartieran su más grande sueño, entre poderes de súper héroe como rayos láser, volar, correr rapidísimo, etc., Mauro quiso participar, levantó su manita virtual y cuando le cedieron la palabra, dijo: ‘Mi más grande sueño es que mi papá regrese a Mazatlán’…”, escribió.

El episodio fue tan emotivo para Ana, que de inmediato prestó mucha atención a lo que ocurría durante la sesión escolar, -que debido a la pandemia se lleva a cabo desde casa y de manera virtual-, por lo que pudo ser testigo de ese instante tan lindo, una muestra de amor sincero que la conmovió desde lo más profundo. “Yo estaba trabajando en la cocina, lo alcancé a escuchar, pude presenciar su acto de vulnerabilidad, tan inocente y a la vez tan valiente. Y su maestra le contesto: ‘Gracias Mauro por compartirnos tu más grande sueño, ¿y sabes qué? Se te va a cumplir más pronto de lo que te imaginas’…”, recordó.

‘Todo está bien en mi vida’

Contundente, Ana también aprovechó el espacio para enviar un mensaje de aliento a todos aquellos que atraviesan por una situación similar, ilustrando sus palabras con una conmovedora postal en la que aparecen ella, sus hijos y Pablo, los cuatro de espaldas mirando a la inmensidad del mar. “Abrazo a las familias que están pasando por situaciones de separación, sea cual sea la razón, lo poco que puedo compartirles es que no dejemos de soñar, no dejemos de confiar en el proceso y sigamos construyendo nuestra realidad, aceptando la situación y haciéndole frente con amor y paciencia…”, escribió la esposa del protagonista de cine y telenovelas, quien no se ha apartado de su lado a lo largo de todos estos meses de incertidumbre.

Finalmente, Ana dio detalles de cómo se encuentran ella y su familia en estos instantes, a un mes de que inicie el juicio de Lyle, -quien de acuerdo con su abogado, está muy ansioso por concluir este capítulo-, mismo que dio un giro repentino a su vida, y por el cual ha estado imposibilitado de viajar a México, a pesar de la flexibilidad en las condiciones de su arresto domiciliario. A pesar de ello, Araujo y los suyos se mantienen firmes, seguros de que en próximos días las cosas tomarán un rumbo distinto. “Nuestros hijos están sostenidos, nosotros estamos sostenidos, todo está́ bien. Todo está bien en mi vida”, concluyó.

