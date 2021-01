A siete meses de su operación, Daniella Álvarez comparte un conmovedor mensaje sobre su nueva vida

Hablar de Daniella Álvarez es hablar de una historia que inspira. La exMiss Colombia ganó reconocimiento internacional, no sólo por su paso por este certamen, sino también por la forma en la que enfrentó una de las situaciones más complicadas de su vida, luego de que durante una cirugía que le practicaron, en junio del año pasado, sufriera una isquemia que le provocó un daño irreversible en su pierna izquierda, miembro que le tuvo que ser amputado debido a esta razón. Desde entonces, Daniella ha dado lecciones de fortaleza con cada nuevo logro que consigue, incluso, después de que supo que esta complicación en el quirófano también afectó su pierna derecha, un problema para el que ya está recibiendo tratamiento.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La exreina de belleza ha querido compartir con su comunidad en Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores, un mensaje dedicado a su pierna izquierda que acompañó de unas líneas en las que agradeció a su prótesis, un instrumento indispensable para su día a día: “Querida pierna izquierda, hace 7 meses de repente te arrebataron de mí, pero quiero que sepas que estoy bien. Me diste 32 años de vida únicos para bailar, correr, montar bicicleta, jugar con mis hermanos, ayudar a mis abuelos, enorgullecer a mis papás por mis habilidades, correr detrás de mi sobrino y disfrutar, entrar al mar y nadar hasta que me cansara. Nada nunca va a igualarte”, escribió en la primera parte de este texto que acompañó de varias fotos utilizando su prótesis.

VER GALERÍA

Daniella continuó este mensaje enalteciendo la pieza ortopédica con la que ahora puede caminar: “Le doy gracias a Dios por estas maravillosas prótesis, que me permitirán seguir mi vida, un poco más duro, pero ¡todo se puede!”, se lee en el feed de Daniella donde, desde su operación ha estado documentando su nueva vida y la forma en que la disfruta. En esta red social, la exreina de belleza ha publicado fotos de varios de sus logros, como el día en que logró ponerse de pie por primera vez luego de la cirugía en la que le amputaron la pierna. Fue en septiembre pasado, tres meses después de la intervención quirúrgica que la colombiana consiguió abandonar la cama: “Difícil, pero ¡logré ponerme de pie y tomarme la foto! Que rico es poder caminar y que ustedes puedan hacerlo”, escribió.

La nueva vida de Daniella

Para Daniella no hay imposibles y a pesar de que el camino ha sido difícil, ha demostrado que esta condición física no definirá el futuro de su vida y la hemos visto realizar las actividades que amaba hacer antes de la cirugía, como bailar y hasta andar en bici. A principios de este 2021, la exreina de belleza disfrutó de unas vacaciones en Barranquilla donde la vimos disfrutar bajo el sol, nadar y hasta bucear: “Una pierna hizo por dos todo el tiempo mientras buceaba. A veces perdía el equilibrio por no tener igual de distribuido mi peso, pero (después del pero siempre viene lo más importante) lo disfrute igual o más que antes, porque fui con mi hermano @rickialvarezv quien buceó por primera vez”, escribió como descripción de una foto en la que la vemos en la profundidad del mar.

VER GALERÍA

En las últimas horas, Daniella compartió una reflexión en la que hizo evidente cómo ve ahora la vida: “Necesitamos tan poquito para ser felices, el problema es que necesitamos mucha experiencia para comprenderlo”, escribió al lado de una imagen donde la vemos muy divertida sobre un columpio. Con su testimonio, la colombiana ha dejado claro que la belleza va más allá de lo físico: “Aún con mis cicatrices y lo que me falta de mi pierna, yo me siento linda y sexy. Todos somos imperfectos, al final, lo que vale es lo que somos por dentro, lo que hacemos por los demás y vivir en plenitud aceptándonos tal y como somos”, escribió en otra imagen.