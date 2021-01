Ale Capetillo da detalles de su recuperación: ‘Ya estoy al 100’

Hace un par de semanas, Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, compartió con sus seguidores su llegada a España, país hasta el que viajó con motivos de trabajo. Aunque se mostró muy feliz por estar en Madrid, después de unos días dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que se había convertido en parte de la cifra de contagios en La Madre Patria: “Yo vengo con la noticia que di positiva en Covid”, comentó en una de sus historias. Desde que hizo pública su lucha contra el virus, la joven influencer utilizó su cuenta de Instagram para mantener informados a sus fans de su estado de salud. Luego de unos días con dolor de garganta y agotamiento, está lista para retomar sus actividades, según contó esta mañana.

Con la sonrisa que la caracteriza y luciendo tan estilosa como de costumbre, Ale dio a conocer que los síntomas han desaparecido y que pronto retomará su agenda de trabajo y actividades que tiene planeadas para realizar en España: “Ya estoy al 100, yo creo que lo pueden notar; primero que nada, porque ya no traigo mi pijama de Chita y la cara lavada que traía, pálida, la verdad es que, qué confianza que subí historias así, pero bueno ya, da igual, hay confianza, y segundo por mi actitud”, comentó la joven en un par de historias que publicó hace unas horas.

Aunque reconoció que lo más difícil fue enfrentarse a esta enfermedad lejos de casa y sobre todo, sin la compañía de su familia, ahora que ha superado el Covid, está segura que esta experiencia le dejó una gran enseñanza: “Por algo pasa todo, por algo pasan las cosas, chance fue para que yo creciera un poco más”, explicó. Ale reconoció que, por fortuna, los síntomas fueron muy leves, situación que le ayudó a que su recuperación se diera de manera satisfactoria: “Gracias a Dios nunca me pegó fuerte y ahorita ya estoy bien, estoy sana”, comentó en otra historia en la que reveló que está pensando en preparar un clip en el que va a compartir su proceso con el virus: “Mucha gente me pidió que subiera un video de Youtube sobre cómo pasé el Covid aquí”, dijo.

Ahora que Ale ha recuperado la salud, está lista para continuar con sus planes, así que le anunció a sus seguidores que retomara su actividad en esta red social, donde ha estado compartiendo cada detalle de su estancia en España: “Así que ya pronto les seguiré compartiendo, en unos días más, mi vida y las aventuras por las que pasé”, adelantó la joven. A través de sus historias, Ale compartió que hace unas horas tuvo una videollamada con sus hermanitos, Daniel y Manuel: “Mis bebesotes los extraño tanto”, escribió sobre una captura de pantalla de esta divertida conversación con los niños, a quien echa mucho de menos, tanto como al resto de su familia.

Los seguidores de Ale, su mejor apoyo en el Covid

Hace unos días, en medio de su cuarentena, Ale se sintió muy motivada por sus fans quienes, no sólo le mandaron muchos mensajes de apoyo, sino también su comunidad en esta red social que recientemente llegó a los más de 400 mil seguidores, situación que llenó de alegría a Ale quien para celebrar se levantó de la cama y posó para una imagen con la que agradeció a todos: “Decidí quitarme la pijama y salir al balcón a tomarme esta foto. Estoy impresionada con cómo he crecido esta familia y cómo, cada día que pasa me siento más amada por ustedes. De verdad jamás creí que esto llegaría tan lejos y sentir su apoyo incondicional, me hace demasiado feliz y me ha ayudado a pasar por momentos difíciles estos últimos meses”, se lee en su feed.