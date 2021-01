Gabriel Soto: 'Dejé de ver a mi madre cuando yo tenía 7 años'

Con el paso de los años, Gabriel Soto ha logrado consolidar una estabilidad de la que hoy se siente muy orgulloso, no solo en el terreno sentimental, -ahora comprometido con su novia Irina Baeva-, sino también en lo profesional, convertido en uno de los galanes más afamados de la televisión mexicana. Pero más allá de lo que implica para él ser una figura pública, atesora una historia personal de la que muy pocas veces comparte detalles, y en la que destaca la presencia de una de las mujeres más importantes en su vida; su madre Elisa, quien falleció cuando era un niño de tan solo 9 años. Tan transparente como suele ser, el protagonista de la telenovela Te Acuerdas de Mí, ha abierto una vez más su corazón para hablar de ese instante de su infancia, una época en la que además contó con el apoyo de sus seres queridos, quienes lo guiaron en todo momento para salir adelante.

Sin más rodeos, Gabriel se sinceró sobre este episodio de su pasado, ahora durante una charla muy personal con la periodista Matilde Obregón para su canal de YouTube, espacio en el que al ser cuestionado por su mamá no dudó en compartir detalles de esta entrañable relación, la cual se transformó debido al fallecimiento de su progenitora. “Prácticamente dejé de ver a mi madre cuando yo tenía 7 años, fueron épocas muy complicadas entonces también la psique me hace no recordarla, es como una defensa que tengo. Los pocos recuerdos que tengo de mi madre son de amor, de cómo era su forma de ser, que era como muy viva, muy alegre…”, dijo el intérprete.

A lo largo de la plática, Gabriel señaló que debido al estado de salud de su madre, esta no podía cuidarlo, por lo que los siguientes dos años su padre se encargó de estar al pendiente de él. “Circunstancias de la vida, me quedo evidentemente con mi papá, mi mamá ya estaba mal de salud, ya no estaba en condiciones óptimas como para cuidarme, me fui con mi papá y fue entonces que empezó como su debacle, su caída en cuestión de salud. Siempre estuvo la familia de mi mamá al pendiente de mí, estuvo mi papá, la familia de mi papá. Son circunstancias que a uno le toca vivir y que hay que afrontarlo…”, reveló.

Al ser cuestionado sobre si tuvo la posibilidad de despedirse de su mamá, quien falleció cuando tenía 9 años, Gabriel fue muy sincero, dando muestra de la madurez con la que hoy asume ese capítulo de su vida, del que pocas veces ha hablado públicamente. “Ya al último, al yo empezar a verla un poco mal, no despedirme de ella como tal, porque no fue así, pero sí ya verla desde otra perspectiva y con otro sentimiento de que ya estaba un poquito mal… una despedida como tal, no…”, aseguró.

¿Quién ha sido su figura materna?

Al perder a su mamá siendo tan niño, Gabriel tuvo la fortuna de que sus seres queridos lo cobijaran, en especial su papá, el señor Francisco Soto Borja, quien lo ha respaldado en todo momento. Pero no solo eso, porque al mismo tiempo, reconoce que las parejas de su progenitor también han jugado un rol muy importante, apoyándolo siempre que ha sido necesario. Pero en esta historia el nombre de otra persona no podía quedar fuera, su tía Bety, que ha estado muy pendiente de él desde hace varios años. “A lo largo del tiempo, después de algunos años, me reencuentro con la familia de mi madre, porque los dejé de ver un tiempo porque me fui a vivir a Estados Unidos, con mi papá y su segunda esposa, cuando regreso empiezo a ver nuevamente a la familia de mi mamá, y una de las hermanas de mi mamá, la hermana más pequeña de mi madre me invita a vivir con ellos… y pues ella se convierte en esta figura materna para mí…”, dijo.

