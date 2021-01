El misterioso anillo de Megan Fox que ha levantado sospechas de compromiso

Ha pasado ya un tiempo desde la sonada separación de Megan Fox y Brian Austin Green, y al menos para la actriz, las cosas parecen estar marchando viento en popa. La estrella de Transformers se dio una nueva oportunidad en el amor con el rapero Machine Gun Kelly, y aunque en un inicio fueron muy discretos con su romance, terminaron por confirmar su relación públicamente. Ahora, la pareja ha sido captada en una escapada a Nueva York y de inmediato ha robado la atención el llamativo anillo que la intérprete ha lucido en su dedo anular, pues ante los ojos de muchos, parece ser una prueba fehaciente de que ella y su galán podrían haberse comprometido.

Megan Fox y Machine Gun Kelly fueron captados en Nueva York a su regreso de los ensayos de Saturday Night Live, donde el rapero de 30 años tendrá una aparición especial. La actriz llevaba unos jeans rotos, botas de charol, un top negro, un abrigo y un cárdigan rosa con estampado de animal print, prenda que hizo juego con su vistosa y felina diadema con orejas de gato. Sin embargo, entre todas la piezas que conformaban el look, llamó la atención de manera especial la joya que la estadounidense de 34 años portaba en su dedo anular izquierdo. Mientras bajaba de la camioneta que los llevaba de vuelta al hotel -momento en el que su galán se portó como todo un caballero- Megan dejó ver la sortija, aunque casi todo el tiempo llevó cargando en sus manos su abrigo, suéter y una botella.

Fueron tan sólo unos instantes en los que la actriz dejó al descubierto el anillo, como si pretendiera ocultarlo un poco con los objetos que llevaba en las manos, sin embargo fue tiempo suficiente para que las avispadas lentes de los paparazzi captaran la joya, dejando ver uno que otro detalle de la misma. Al parecer la sortija estaba compuesta por un diamante de forma rectangular y cara plana, cuyo gran tamaño no permitió que pasara desapercibido en la mano de Fox. La actriz ya había sido captada a finales del año pasado en las calles de Los Ángeles junto a Machine Gun Kelly, incluso en Times Square en Nueva York durante los festejos por el Año Nuevo, sin embargo pero no se le había visto portando esta llamativa joya, lo cual ha hecho sospechar sobre la posibilidad de un compromiso ocurrido en lo que va del mes.

Su separación de Brian Austin Green

En mayo del año pasado, la estrella de Beverly Hills, 90210 hizo una declaración que confirmó los rumores que llevaban semanas circulando: él y Megan se habían separado meses atrás. Brian contó en su podcast que habían decidido separarse a finales de 2019 luego de que la actriz regresara de grabar en Puerto Rico Midnight in the Switchgrass, donde conoció a Machine Gun Kelly. El actor contó entonces que fue ella quien dio el paso y ambos se sentaron a hablar seriamente sobre su matrimonio."Ella me dijo: 'Me di cuenta de que cuando estaba fuera del país trabajando sola me sentía más yo misma y me gustaba más esa experiencia. Creo que puede ser algo que valga la pena probar'", dijo Green al recordar las palabras de su ex pareja. "Me sorprendió y estaba molesto por eso, pero no puedo enojarme con ella por sentirse de esa manera. No fue una decisión que tomó, así es como se sintió sinceramente. Hablamos y decidimos separarnos durante un tiempo... y así hicimos", agregó.

Brian Austin Green pide manutención a Megan Fox y la custodia compartida de sus hijos

Aunque en aquel momento quedó claro que los dos llevarían su separación en el mejor de los términos por el bien de sus tres hijos -Noah Shannon, Bodhi Ransom, y Journey River-, no pasó mucho tiempo antes de que se dieran algunos roces entre ellos, los cuales fueron evidenciados en redes sociales. Sin embargo, la decisión estaba tomada y finalmente, según dio a conocer TMZ en noviembre pasado, la actriz acudió a un tribunal de Los Ángeles para iniciar con el proceso de divorcio, pidiendo además la custodia legal y física de sus niños. De este modo, la relación de 16 años y el matrimonio de un década llegaba a su final definitivo.

