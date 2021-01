Anette Michel se sincera, ¿seguirá conduciendo MasterChef?

En sus inicios, Anette Michel se convirtió en una de las protagonistas de telenovelas favoritas del público; sin embargo, su talento le permitió también consolidarse como conductora, una faceta en la que ahora brilla en programas como MasterChef, emisión de la que ha formado parte desde su inicio. Convertida en una de las presentadoras consentidas de TV Azteca, durante la entrevista que le concedió a Mara Patricia Castañeda, Anette no sólo recordó las razones por las que se divorció de Jorge Luis Pila y recordó detalles de su noviazgo con Israel Jaitovich, también se animó a responder si le gustaría cambiar de televisora y formar parte del programa Hoy, un formato en el que ella es una experta, tras su paso por Tempranito.

En una parte de esta conversación, Mara y Anette recordaron a Magda Rodríguez, con quien la conductora trabajó en el programa Poker de Reinas y a quien describió como “un ser humano espectacular”: “Fue devastador, yo nunca pensé que fuera a morir tan joven (…) pero cumplió el sueño de su vida que era estar en Hoy”, comentó Anette sobre la muerte de la productora. En ese sentido, Mara cuestionó a la presentadora si le gustaría irse a Televisa para formar parte del matutino: “Siento que son programas que están redondos, que tienen su familia completa, me parecería como extraño, no sé si realmente me necesitarían”, comentó Anette sobre esta posibilidad.

Mara insistió y la cuestionó de nuevo: “¿A ti te gustaría estar en Hoy?” a lo que ella contestó: “A mí me gustaría estar en donde la empresa quiera que yo esté. Mi sueño es trabajar, seguirme desarrollando, de verdad, ¿sabes qué es lo más bonito? (…) tengo muchas ganas de estar en un proyecto como cuando pasó en Tempranito, como pasó en Cuando seas mía, como pasó en MasterChef, en el que llegas a la junta y te dicen: ‘A ver, tengo este proyecto para ti’ y estar así de que se te hace agua la boca por estar en ese proyecto y decir, claro que sí y la lluvia de ideas, por supuesto que eso es lo que deseo, ¿en dónde?, no importa, ya no es una cuestión de empresas”, explicó Anette.

Sobre qué tiene preparado para el futuro, Anette contó que, debido a la pandemia, no está haciendo muchos planes a corto plazo: “De todo corazón te lo digo, muero de ganas de estar en un proyecto, ahorita me da terror por lo del Covid y me da miedo, pero ya me aventé Master Chef, dos meses encerraditos todos y no pasó nada”. Aunque está en un excelente momento como conductora, admitió que le encantaría regresar a la actuación: “Después de 25 años de carrera, quiero seguir experimentando en el teatro, en el cine, en la conducción, en donde me den la oportunidad de que me quieran, no quiero estar en un proyecto en el que me metieron y mis compañeros digan ash, ¿sabes?, no está padre porque, principalmente en la conducción se te ve el alma, sí chulas, sí se les ve”, comentó divertida.

¿Aracely Arámbula la remplazará en MasterChef?

Anette también fue cuestionada sobre el rumor que existe sobre que Aracely Arámbula podría reemplazarla en la conducción del programa gastronómico: “Este año no se sabe si va a haber o no, es posible, sí, que exista un Master Chef, pero todavía no está cerrado (…) a mí sí me dijeron: ‘Este año no va haber, pero cabe la posibilidad remota, que se haga uno al final, pero no sabemos todavía’. Esa fue la comunicación y me tomaron a mí en cuenta, pero todo puede pasar, siempre en esta carrera decimos: ‘Lo único que está en secuencia es el vestuario’, porque cualquiera podría venirlo a hacer, sí, sí puede pasar, porque al final es un proyecto en el que yo no soy la dueña, es la televisora, sí lo he hecho desde el principio y siempre que ha habido, en el mundo, siempre ha sido la misma, pero bueno, si ellos deciden que quieren a otra conductora, lo pueden hacer”, explicó.