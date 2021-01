Itatí Cantoral habla por primera vez de las causas de la muerte de su mamá

Fue en agosto pasado cuando, José Cantoral, hermano de Itatí Cantoral, dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento de su mamá, doña Itatí Zucchi quien, de acuerdo con el comunicado que emitió la familia, murió a causa de complicaciones del Covid-19. A cinco meses del adiós a su mamá, Itatí Cantoral rompió el silencio y por primera ocasión habló de cómo fue el proceso de salud de doña Zucchi quien, lamentablemente, sufrió un daño muy importante en los pulmones después del Covid, situación que complicó su panorama médico. Por otra parte, reveló que toda la familia pudo despedirse, incluso ella quien tenía una conexión muy especial con su mamá, debido a que era su única hija mujer.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Durante una entrevista con Ventaneando, la protagonista de La mexicana y el güero dio a conocer la razón por la que la salud de su mamá comenzó a deteriorarse: “A mi mamá la contagió una enfermera, pasó 30 días en el hospital Covid y murió cuando la dejaron salir del hospital, murió a raíz de todo lo que le había hecho también el Covid, le destruyó los pulmones. Desgraciadamente mi madre murió, no por Covid, pero sí atravesó el Covid y el Covid la ayudó a morirse”, explicó. Cuando el reportero la cuestionó sobre si la familia había tenido la oportunidad de despedirse de ella, la actriz respondió contundente: “Absolutamente todos”.

VER GALERÍA

Un par de meses después de que falleció su mamá, Itatí tuvo su propia lucha con el virus, un padecimiento en el que, por fortuna, fue asintomática: “Cuando a mí me dio Covid yo no me di cuenta y si no hubiera sido por una prueba que me sacaron en una película que empecé a hacer, que se llamó Pole Dance (…) hay fue cuando descubrieron que yo tenía Covid”, narró. La actriz reconoció que desde que comenzó la pandemia ha invertido muchos recursos para mantener a su familia monitoreada para evitar contagios: “Yo creo que me he gastado como 100 mil pesos, entre mis hijos, yo y el personal, desde que empezó, muchísimo dinero”, comentó sincera.

Itatí, orgullosa del talento de sus hijos

En esta conversación, Itatí también habló orgullosa de sus hijos, sobre de María Itatí con quien, el pasado 12 de diciembre, estrenó un video con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, una festividad en la que le quiso hacer un homenaje a la Guadalupana y a la memoria de su mamá, doña Itatí Zucchi: “La Marichu canta y compone desde chiquita, yo dije, la generación de mi papá, otra Consuelo Velázquez. Es muy penosa, pero yo dije: ‘Le quiero cantar a la Virgen de Guadalupe’ e hicimos un video muy padre y ahí sale María Itatí muy contenta, su primera presentación. Dice que actuación no, pero canto, claro que sí”.

VER GALERÍA

Mientras su hija menor, María Itatí, comienza a mostrar su inclinación por la música como su abuelo, el reconocido Roberto Cantoral; los gemelos, José Eduardo y Roberto Miguel, ya saben a qué quieren dedicarse, uno, a la actuación y el otro ya comenzó a escribir sus memorias como futbolista en el equipo de la UDG. Independientemente de los gustos de cada uno, la actriz reveló que los tres estudiaron música como parte de su formación: “Aquí todos mis hijos tocan el piano y leen música, eso es a fuerza”, comentó orgullosa Itatí quien, de esta forma, mantiene vivo el legado musical de su papá.