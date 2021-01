Sobre los rumores con Horacio Pancheri, Gala Montes se pronuncia: 'Sí me molesta porque son mentiras'

Horas después de que Marimar Vega confirmara su ruptura sentimental con Horacio Pancheri, el argentino tomó sus redes sociales para dirigir un mensaje a sus fanáticos, mismo en el que le deseó todo lo mejor a su ex, aunque sin ahondar en los detalles que dieron pie a la conclusión de su noviazgo. Sin embargo, sus palabras fueron contundentes desde el primer instante, pues aprovechó para poner punto final a los rumores de que su separación se debía a la presencia de una tercera persona, refiriéndose de manera directa a Gala Montes. Ahora, ha sido la actriz quien ha roto el silencio para desmentir los comentarios que han surgido en torno a su persona, mismos que fueron cobrando fuerza con el paso de los días.

Sin más rodeos, Gala expresó su molestia por lo que últimamente se ha dicho de ella, negando rotundamente esas versiones, y reiterando el gran empeño que ha puesto para construir una carrera impecable, algo que defendió con firmeza al ser cuestionada por la prensa. “Sí me molesta porque son chismes y son mentiras y al final te ponen a ti en un lugar que no es. Yo he llevado una carrera muy limpia, muy pulcra, de la mano de mi mamá, y a mis 20 años pues no…”, dijo la intérprete con toda seguridad en entrevista con el programa Hoy, pasando la página, de una vez por todas, de esta situación que atrajo la conversación entre los seguidores de los actores. “No tengo la necesidad de estar robando a nadie. Nada que ver, esa nota nada que ver…”, aseguró.

En ese espacio, Gala también habló de cómo se encuentra su corazón en estos instantes, en los que asegura su carrera sobre los escenarios es su mayor prioridad. “Soltera (estoy), muy trabajadora, muy feliz, enfocada en mi música, en mi nuevo papel que se llama Valentina…”, comentó, refiriéndose así a su participación en la nueva telenovela titulada Diseñando tu amor. Cabe destacar que los rumores del supuesto romance con Horacio surgieron luego de que este compartiera algunas fotografías con ella, precisamente durante los días en que la situación sentimental entre él y Marimar no era del todo clara. Aunado a ello, estaba el hecho de que ambos compartieron créditos en La Mexicana y El Güero, historia en la que conformaron una pareja ficticia, aunque hoy ha quedado claro que solo los une una linda amistad.

El contundente mensaje de Horacio

Tan cercano como siempre a sus fanáticos, Pancheri dirigió un mensaje en video a través de las redes sociales, siendo bastante breve pero muy directo en su explicación. “La parte que no me gusta de ser figura pública es tener que comunicar estas cosas, no estaba en mis planes hacerlo, pues salió la noticia confirmada. Entonces, ya está, no voy a entrar en detalles, la relación se terminó siempre le voy a desear lo mejor para su vida. Nada más quiero aclarar que no hay nadie en el medio, no hay una tercer persona que se metió en la relación como están inventando de Gala. Gala no tuvo nada que ver con esta separación de María y mía, así que por favor no inventen”, dijo el argentino, quien pidió respeto a los medios de comunicación.

Del mismo modo, Marimar comunicó esta decisión la mañana del 27 de enero, manejando con total discreción todo lo relacionado con su ruptura. “Este mensaje es para comunicar que tomé la decisión de terminar mi relación con Horacio, convencida de que lo mejor es tomar caminos separados. Ojalá que algún día podamos vivir estos difíciles procesos personales sin publicaciones machistas, que fomentan y perpetúan la cosificación y nulificación de la mujer. Por mi parte, sólo puedo decir que estoy en un mejor lugar, enfocada en procurar lo mejor para mi vida”, dijo en sus redes sociales, recibiendo todo el apoyo de sus fanáticos.

