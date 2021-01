Leticia Calderón, agradecida con los hijos de su exmarido y su familia

A pesar de que recientemente Leticia Calderón atravesó por un complicado episodio de salud, esto tras dar positivo a Covid-19, la actriz se encuentra muy agradecida con todos aquellos que le brindaron su apoyo, sobre todo durante los días que estuvo hospitalizada. Feliz de regresar a casa para dar continuidad a su tratamiento, la intérprete también se ha tomado el tiempo para conversar con algunos medios, aprovechando el espacio para abrir su corazón y hablar con total apertura de lo difícil que le resultó encontrarse lejos de sus hijos, Carlo y Luciano, una situación que incluso asegura la hizo sentir “vulnerable”. Aun así, tuvo la dicha de permanecer tranquila, pues reconoce que a lo largo este proceso los adolescentes contaron con todo el respaldo de su familia, en especial de sus hermanos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la transparencia que la caracteriza, Leticia habló de cómo esta circunstancia repercutió en su estado emocional, aunque hoy ha pasado la página de este duro episodio en el que sus seres queridos jugaron un papel muy importante desde el primer momento. “He de confesar que tuve mucho miedo, y por supuesto que pensar en mis hijos me ponía muy vulnerable. Esta enfermedad no tiene palabra y ahorita estoy en casa, ya mucho mejor evidentemente, siempre la familia te ayuda a salir adelante más rápido…”, dijo en entrevista con el programa televisivo Ventaneando, para luego revelar que continúa tomando algunos cuidados especiales en su hogar. “Estoy con un poco de oxígeno por las tardes…”.

Durante la plática, Leticia ahondó en la tranquilidad que le provocó saber que Carlo y Luciano siempre contaron con las atenciones de sus hermanos mayores, -hijos de su exmarido-, a quienes agradece. “Me los consintieron mucho, sus propios hermanos, les mandaban tacos, les mandaban hamburguesas, les hablaban diario y pues eso me enternece muchísimo, saber que mis hijos ni yo estamos solos…”, aseguró la estrella, que no dudó en hacer una mención muy especial de todos aquellos que nunca se aparataron de su lado. “He pasado momentos muy emotivos, de mucho agradecimiento, de darme cuenta cuanta gente tengo a mi alrededor, como mi familia, como la familia Collado, como la familia Calderón, mis amigos, amigos del ambiente que estuvieron pendientes, tanto por mi salud como por mis hijos…”, dijo.

VER GALERÍA

La intérprete también recordó cómo transcurrieron los primeros instantes de su enfermedad, y en los que el apoyo de los hijos de su ex, fue sin duda primordial. “Sobre todo lo que le preocupó a la doctora fue que no tenía una estabilidad en mi oxigenación, entonces me sugirió buscar con calma ayuda y una cama y entonces fue que recurrí a Juanito y a Mar, los hijos de Juan, y ellos muy amablemente se movilizaron y me ayudaron a conseguir una cama en un hospital…”, compartió Calderón, que hoy asume con mucho optimismo toda esta situación, por la cual sus fanáticos no han parado de enviarle mensajes con buenos deseos, siempre pendientes de cada uno de sus movimientos.

Su papá está hospitalizado

Tras revelar el pasado 26 de enero que sus hijos también habían dado positivo a Covid-19, la actriz dio detalles de cómo se encuentran en este momento los jóvenes, así como otros integrantes de su familia, que de la misma manera dieron positivo al virus. “Afortunadamente mi mamá y mis hijos fueron asintomáticos, mi hermano sí estuvo hospitalizado y salió, mi papi sigue hospitalizado, sigue luchando…”, compartió la protagonista de telenovelas. “Es un hombre muy fuerte y pues nosotros rezando mucho por él…”, apuntó, destacando así la fortaleza con la que hace frente a esta circunstancia, en la que mantener viva la fe ha sido primordial.

VER GALERÍA