Con el corazón roto, Danilo Carrera se despide de su amigo, el presentador ecuatoriano que fue asesinado

Con el corazón roto, Danilo Carrera tomó sus redes sociales para despedir a una de las personas a las que más estimó; su amigo y compatriota, el actor y presentador Efraín Ruales, quien fue asesinado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, este 27 de enero. Tan transparente como suele ser con sus seguidores, el actor dirigió un mensaje para honrar la memoria del conductor de televisión, a quien recuerda por su característica sonrisa y la actitud tan positiva que asumió ante la vida, dos rasgos que hoy tiene muy presentes y que quiso destacar a lo largo de su dedicatoria. Lo cierto es que a pesar de estar lejos de su natal Ecuador, el intérprete se mantiene muy al tanto de los acontecimientos que tienen lugar en su país, por lo que una vez más se ha expresado de la manera más sincera.

Visiblemente consternado, Danilo publicó un video a través de sus redes sociales, en donde sin más rodeos habló de lo mucho que le dolió enterarse del fallecimiento de Efraín, que tenía 36 años al momento de su deceso. “Hoy me desperté con la misma noticia que se despertó todo el Ecuador, una noticia que me pone triste, que me duele porque se va un amigo, se va alguien a quien admiro, alguien que siempre tiene una sonrisa en la cara, siempre con un mensaje positivo, la verdad el número uno de la televisión ecuatoriana…”, dijo el protagonista de Quererlo Todo, que además dijo sentirse muy agradecido por haberlo conocido.

Para Danilo, enterarse de la partida de su amigo fue algo sumamente difícil, por lo que reconoce que no existen palabras ante una pérdida como esta. Sin embargo, reiteró el gran cariño que le tiene y que sin duda ha trascendido más allá de lo terrenal. “Estuve pensando todo el día en las palabras correctas para mandar un mensaje y no las hay. Cuando te despides del mejor de todos, no las hay; cuando te despides de alguien así de esta manera tan abrupta, no las hay. Lo único que puedo decir es que espero que esto nunca vuelva a pasar, no tiene por qué pasar…”, señaló el actor, quien ha recibido todo el apoyo de sus más de dos millones de seguidores en redes, que no han dejado de enviarle varios mensajes de aliento.

Finalmente, Danilo envió a la familia de Efraín sus más sinceras condolencias, deseándole una grata partida más allá de las circunstancias que rodearon su muerte, la cual ha indignado a toda una nación. “A toda la familia de Efraín le mando muchas bendiciones, mi más sincero pésame. Yo sé que Efraín está ahorita en la gloria de Dios porque él siempre estuvo muy cerca de él, dando su mensaje, alguien a quien admiro y quiero mucho…”, dijo, para luego destacar lo mucho que Efraín siempre se mostró positivo ante la vida, sembrando en cada una de las personas que lo conocieron un mensaje de amor. “Efraín, tu legado sigue y no lo podemos dejar morir, todo lo que hiciste, todo lo que dijiste, lo que compartiste en redes, eso sigue. Se te quiere, descansa en paz…”.

Conmoción en Ecuador

Efraín Ruales, de 36 años, era un reconocido presentador de la televisión ecuatoriana, el cual forjó una gran cercanía con el público a lo largo de varios años, no solo a través de las pantallas, si no también en redes sociales, espacio en el que solía compartir mensajes optimistas. Su asesinato conmocionó tanto a la nación, que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha dado instrucciones para emprender una profunda investigación en torno al caso, que en el trascurso de varias horas acaparó los titulares. “He dado instrucciones para que el proceso de investigación se dé con la mayor celeridad del caso, y no se escatimen esfuerzos para aclarar el despreciable crimen de #EfraínRuales. Mi sentimiento de solidaridad a su familia y amigos”, escribió el primer mandatario. De acuerdo con reportes, el asesinato ocurrió cuando Ruales se dirigía a su domicilio poco después de haber salido del gimnasio, trayecto en el que fue interceptado por otro vehículo, desde donde fue atacado a balazos.

