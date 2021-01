Horacio Pancheri sobre su ruptura con Marimar Vega: ‘No hay una tercera persona’

Desde hace unos días, los fans de Marimar Vega y Horacio Pancheri notaron una conducta diferente entre los actores en redes sociales, de entrada, dejaron de seguirse en Instagram y él borró todas las imágenes que tenía con ella. Ante esas primeras señales, esta mañana, la actriz utilizó su perfil para confirmar lo que sus seguidores ya sospechaban: terminó con el argentino. Aunque no reveló detalles de la ruptura, sí reveló que fue ella quien puso punto final al noviazgo: “Tomé la decisión de terminar mi relación con Horacio, convencida de que lo mejor es tomar caminos separado”, se lee en su feed. Luego de que Marimar confirmó la separación, Horacio también se pronunció al respecto.

Después de convertirse en tendencia en redes, el argentino publicó un clip en el que “re confirmó” que la historia de amor con Marimar Vega terminó. El actor acompañó este video de un pie de foto en el que dio a conocer que este comunicado también tenía como objetivo desmentir el rumor de que, supuestamente, la relación con Marimar concluyó por culpa de una tercera persona: “Re confirmo mi separación con Marimar y sólo aclarar que no fue por otra mujer como andan diciendo por ahí, dejen de inventar cosas que no son y meter gente en el medio. Nuestra separación fue por temas personales y no entraré en detalles. Les pido respeten este momento difícil”, escribió.

Pancheri dio una explicación más amplia en el clip donde le dedicó unas palabras a su ahora exnovia: “Bueno, la parte que no me gusta de ser figura pública es tener que comunicar estas cosas, no estaba en mis planes hacerlos. Hoy salió la noticia confirmada, entonces, ya está, no voy a entrar en detalles, la relación se terminó, siempre le voy a desear lo mejor para su vida”, escribió el argentino quien, desde hace un par de días, eliminó todos los recuerdos que tenía con Vega en Instagram, dejando únicamente las imágenes que compartió al lado de La Chata, la mascota de la actriz.

En otra parte del clip, Horacio se animó a revelar el nombre de la actriz que ha sido involucrada en su ruptura y negó categóricamente ese rumor; además, solicitó a sus fans y a los medios de comunicación respeto ante la separación: “Nada más quiero aclarar que no hay nadie en el medio, no hay una tercera persona que se metió en la relación como lo que están inventando de Gala, Gala (Montes) no tuvo que ver con esta separación de María y mía, así que por favor no inventen a los medios, les pido un poquito de respeto y nada más. Gracias y cuídense”, comentó.

La historia de amor de Horacio Pancheri y Marimar Vega

Los caminos de Horacio Pancheri y Marimar Vega se cruzaron en 2018 cuando ambos formaron parte de El Juego de las Llaves, proyecto donde comenzó una amistad que poco a poco se fue convirtiendo en amor. Tras meses de rumores que los relacionaban, en abril de 2019, los actores decidieron admitir que estaban saliendo y dejaron de ocultar su amor, con el tiempo, comenzó a ser común verlos sobre las alfombras rojas y compartiendo románticas fotos. La relación siguió consolidándose y durante el confinamiento disfrutaron de esta temporada juntos en Los Ángeles, tras aquel tiempo en pareja, Marimar y Horacio protagonizaron, en agosto pasado, un viaje de ensueño a Bora Bora y a la Isla de Marlon Brando desde donde posaron para las fotos más memorables de su relación. Debido a que parecía que todo marchaba bien entre ellos, la noticia de su ruptura ha sido una sorpresa para todos.