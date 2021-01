Roberto Palazuelos de quienes intentaron incendiar su hotel: 'Los tenemos perfectamente ubicados'

Dispuesto a llegar hasta las últimas instancias, Roberto Palazuelos continúa firme en la investigación que ha llevado a cabo, luego de que semanas atrás denunciara a tres personas que intentaron incendiar una cabaña de su hotel en Tulum. Precisamente, esta circunstancia ha marchado de manera favorable para él, pues como es bien sabido, a la par de su trabajo como actor, también se ha preparado profesionalmente como abogado, por lo que en este momento ha revisado a detalle la carpeta del caso, en la cual ya se ven reflejados algunos avances, como el hecho de conocer la identidad de los responsables, quienes aparecen en un video que fue difundido públicamente por aquellos días.

Con la firmeza que lo distingue, Palazuelos ahondó en los pormenores del procedimiento, al cual asegura ha tenido que aplicar algunos ajustes importantes, como el hecho de destacar la presencia de los menores de edad, que se encontraban al interior de la cabaña que los sujetos pretendían incendiar. “Se abrió una carpeta de investigación por homicidio en grado de tentativa por daño a propiedad ajena y se empezó a integrar. Se paró un poquito por las vacaciones, retomamos la integración en enero. Al revisar yo la carpeta, me percaté que la carpeta hablaba muy ambiguamente de la presencia de los niños ahí, y dije: ‘No, esto está mal, porque los niños son una agravante, hay que hacerlo bien’…”, dijo durante una entrevista con el programa televisivo Ventaneando.

Ante tal panorama, Palazuelos puso a andar su estrategia legal, completamente seguro de que próximamente podrá dar una favorable resolución al caso. “Conseguí a los papás, declaré a los papás, describí perfectamente las edades de los niños, entonces para situarlos ahí, porque no es lo mismo que yo cometa un delito en tu contra, a que lo cometa en contra de tu hijo o un menor de edad, es una agravante, a la hora de una vinculación a proceso es una causal para que los suelten o no los suelten. También arreglé el peritaje, que lo veía mal, no estaba bien calculado, lo veía bajo y lo arreglamos. Estamos a punto, yo a esto me dedico y nunca he fallado…”, dijo de manera determinante.

Los responsables han sido identificados

A lo largo de su charla con el espacio antes citado, Palazuelos confirmó que ha podido identificar a los responsables, quienes fueron captados en video, -dos hombres y una mujer-, aunque por el momento prefiere mantener sus identidades en anonimato. “Uno de los que estaban ahí se estaba haciendo acompañar de una mujer, la mujer no es su esposa, la mujer es su amante. Los tenemos perfectamente ubicados, no te voy a decir en dónde están, ni quienes son ni a qué se dedican porque tengo un sigilo, pero ya casi…”, explicó, para luego reafirmar su postura, seguro de que podrá hacer justicia luego de lo ocurrido. “Se metieron con la persona equivocada…”, apuntó.

Del mismo modo, el llamado ‘Diamante Negro’ compartió que, a lo largo de sus investigaciones, también se pudo determinar la principal razón por la cual los sujetos habrían intentado dañar su propiedad. “El móvil es que se les hizo cara la cuenta y uno de ellos le comentó al mesero: ‘Sí, hay que quemarlos vivos’, como entre bromeando, pero ese es el móvil”, dijo durante su plática con Ventaneando, espacio en el que el pasado 14 de diciembre hizo eco de esta noticia, en la que dejó claro que los implicados no eran huéspedes de su hotel y que solo habían asistido a comer, por lo que pagaron una cuenta de 2 mil 500 pesos, señaló.

