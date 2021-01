Leticia Calderón revela que sus hijos dieron positivo a Covid-19: ‘No tienen síntomas’

Después de abandonar el hospital, donde estuvo internada durante una semana a causa de complicaciones por Covid-19, Leticia Calderón se está terminando de recuperar en casa. Luego de que el pasado jueves anunció, a través de su cuenta de Twitter, que había abandonado el nosocomio; esta mañana, la actriz ofreció la que se ha convertido en su primera entrevista, una charla que aprovechó para consultar al panel de médicos expertos con los que cuenta el programa Despierta América, emisión con la que se enlazó vía telefónica. En esta conversación, la actriz le contó a Alan Tacher que sus hijos, Carlo y Luciano, dieron positivo en la segunda prueba que les practicó.

La actriz aprovechó esta plática para exponerle a los especialistas médicos el caso de sus hijos quienes, según dijo, en un test de PCR, que les realizó recientemente, dieron positivo: “Estando en el hospital, les mandé a que les hicieran otra vez la prueba a mis hijos que habían salido: Luciano siempre estuvo positivo y Carlo siempre estuvo negativo. Pero, al hacerles la prueba 15 días después, digamos, de la primera prueba, ahora los dos salieron positivos, pero no tienen síntomas, mi pregunta es, ¿Se les médica, es cómo la resaca, qué cuidados debo tener con ellos?”, le cuestionó la actriz a uno de los doctores que formó parte de esta sección en la que participó.

El pediatra Andrés Cotton fue el encargado de responder su pregunta: “Si ellos están asintomáticos y ya pasaron los días de la enfermedad, del primer positivo, lo que decimos es que ya el niño está sin contagiar y puede volver a hacer su actividad normal; ahora, si persiste un síntoma, por ejemplo, fiebre o tos, es mejor volverlos a checar”. Calderón dejó claro que, hasta el momento, no se han sentido mal: “No, afortunadamente, no tienen síntomas, ya están en sus clases en línea, usamos tapabocas aquí en casa, de todas maneras, la sana distancia y no hemos salido, obviamente, no he salido y mis hijos tampoco, hay que seguir cuidándonos”, comentó.

Sobre su reciente hospitalización, Leti contó que las complicaciones se dieron de manera gradual y reveló cuál fue la razón por la que decidió acudir al hospital: “Empecé realmente con pocos síntomas y poco a poco me empecé a debilitar, a tener muchísimo sueño, sin ganas de nada, tuve oxígeno aquí en casa y lo que no le gustó a la doctora es que tenía variantes en mi oxigenación, por eso fue que decidí pedir ayudar y buscar una cama”. Reconoció que la angustia se hizo presente en todo momento: “Lo tengo que confesar, sí tuve miedo porque nunca sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, hacia donde va esta enfermedad. Yo tuve neumonía atípica hace muchos años, entonces, sé que estoy tocada de los pulmones”.

¿Ya fue dada de alta?

Aunque ya está en casa, Leti reveló que todavía no ha recibido su alta médica y que incluso sigue teniendo cuidados especiales en casa: “Todavía no puedo decir que estoy dada de alta porque, a pesar de que salí del hospital tengo que tener oxígeno, esporádicamente, me dijeron que en las tardes o cuando lo sintiera, estoy tomando una medicina para la tos, porque me quedó como una pequeña resaca de tos”, explicó la actriz quien se mostró optimista sobre recobrar la salud por completo.